Фото дня: главный вулкан Европы из космоса

Гора Везувий, расположенная в 12 км к юго-востоку от Неаполя, является единственным действующим вулканом на материковой части Европы. Это сложный стратовулкан, состоящий из пирокластических потоков, застывшей лавы и обломков лахаров, которые, накапливаясь, образовали вулканический конус.

На изображении, полученном 2 января 2022 года с помощью аппаратуры спутника Landsat 8, конус Везувия проглядывает сквозь облака. Окружающий его хребет является остатком обрушившейся кальдеры более древнего вулкана, горы Сомма, из которой возник Везувий.