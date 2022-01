Фото дня: главный вулкан Европы из космоса

Делимся красивым снимком: спутник Landsat 8 показал Везувий в окружении облаков.

The #Landsat 8 satellite 🛰️ was overhead when clouds parted for a glimpse of Mount #Vesuvius—one of the most dangerous volcanoes on Earth. https://t.co/Q9HVCN7sTf 🌋 pic.twitter.com/vKa790yqIP