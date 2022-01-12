Фото дня: главный вулкан Европы из космоса

Гора Везувий, расположенная в 12 км к юго-востоку от Неаполя, является единственным действующим вулканом на материковой части Европы. Это сложный стратовулкан, состоящий из пирокластических потоков, застывшей лавы и обломков лахаров, которые, накапливаясь, образовали вулканический конус.
На изображении, полученном 2 января 2022 года с помощью аппаратуры спутника Landsat 8, конус Везувия проглядывает сквозь облака. Окружающий его хребет является остатком обрушившейся кальдеры более древнего вулкана, горы Сомма, из которой возник Везувий.
The #Landsat 8 satellite 🛰️ was overhead when clouds parted for a glimpse of Mount #Vesuvius—one of the most dangerous volcanoes on Earth. https://t.co/Q9HVCN7sTf 🌋 pic.twitter.com/vKa790yqIP— NASA Earth (@NASAEarth) January 10, 2022
Население Неаполя составляет 3 миллиона человек, 800 000 из которых живут на склонах вулкана. Это делает его одним из самых опасных вулканов на планете. Его самое известное извержение в 79 году нашей эры разрушило города Помпеи и Геркуланум.
В XIX веке в этом районе была построена первая в мире вулканологическая обсерватория, а Везувий и сегодня остается одним из самых тщательно изучаемых вулканов в мире. С 1944 года его мощных извержений не происходило, но вулкан время от времени проявляет слабую фумарольную активность.