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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Фото дня: главный вулкан Европы из космоса

Анастасия Баринова
12 января 2022
vesuvius_oli_2022002_lrg.jpg
Фото: Joshua Stevens/NASA Earth Observatory
vesuvius_oli_2022002.jpg
Фото: Joshua Stevens/NASA Earth Observatory
Делимся красивым снимком: спутник Landsat 8 показал Везувий в окружении облаков.

Гора Везувий, расположенная в 12 км к юго-востоку от Неаполя, является единственным действующим вулканом на материковой части Европы. Это сложный стратовулкан, состоящий из пирокластических потоков, застывшей лавы и обломков лахаров, которые, накапливаясь, образовали вулканический конус.

На изображении, полученном 2 января 2022 года с помощью аппаратуры спутника Landsat 8, конус Везувия проглядывает сквозь облака. Окружающий его хребет является остатком обрушившейся кальдеры более древнего вулкана, горы Сомма, из которой возник Везувий.

Население Неаполя составляет 3 миллиона человек, 800 000 из которых живут на склонах вулкана. Это делает его одним из самых опасных вулканов на планете. Его самое известное извержение в 79 году нашей эры разрушило города Помпеи и Геркуланум.

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В XIX веке в этом районе была построена первая в мире вулканологическая обсерватория, а Везувий и сегодня остается одним из самых тщательно изучаемых вулканов в мире. С 1944 года его мощных извержений не происходило, но вулкан время от времени проявляет слабую фумарольную активность.

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