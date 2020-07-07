Фото дня от NASA: фейерверк из спрайтов над Францией

Впечатляющий снимок был сделан фотографом Стефаном Веттером и представлен в качестве астрономического фото дня Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.
«26 июня чувствительная видеокамера на вершине горного массива Вогезы во Франции запечатлела этот удивительный фейерверк из молний над далеким горизонтом, возникший из-за сильной грозы на расстоянии около 260 километров от места съемки.
Эти яркие вспышки вызываются электрическими разрядами на высоте от 50 до 100 километров. Они находятся в мезосфере — самом холодном слое атмосферы Земли. Свечение под спрайтами вызвано более знакомыми молниями под грозовыми тучами.
Справа видеокадры запечатлели еще одно летнее явление в мезосфере. Серебряные светящиеся небесные прожилки — полярные мезосферные облака. Известные также как серебристые облака, эти ледяные облака все еще отражают солнечный свет, когда Солнце уже опустилось за горизонт», — говорится в описании снимка на сайте NASA.
Веттер не первый раз стал автором снимка дня NASA. В предыдущих случаях он также фиксировал необычайной красоты спрайты: в сентябре 2018 года в Италии и в мае 2015 года над Ла-Маншем.
Спрайты представляют собой вид электрических разрядов холодной плазмы. Они появляются через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее 100 миллисекунд. Впервые это явление было случайно зафиксировано в 1989 году физиками из Университета Миннесоты во время тестирования новой чувствительной камеры. До сих пор физическая природа спрайтов остается крайне малоизученной.
Обычно спрайты появляются группами, реже – по одному. Окраска вспышек и их форма зависит от высоты, на которой они происходят, что связано с различием давления и состава атмосферы. Например, если спрайт появляется на высоте 70 километров, то благодаря азоту он будет красного цвета.
Посмотрите на еще одно редкое явление: молнию-джет на Гавайях. Так называются спрайты, окрашенные в холодные цвета (синий и белый).