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Природа

Франция собирается запретить диких животных в цирках

National Geographic Россия
01 октября 2020
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Фото: astrangegirl / Flickr
Запрет распространится и на выращивание норок для меха.

Как сообщает BBC News со ссылкой на министра экологии Франции Барбару Помпили, в стране анонсировали грядущий запрет на участие диких животных в цирковых шоу. Однако запрет будет осуществляться постепенно и коснется только передвижных цирков, но не зоопарков и других шоу с участием зверей, которые стали своеобразными достопримечательностями.

Медведи, тигры, львы, слоны и другие дикие животные больше не будут допускаться в передвижные цирки согласно грядущему запрету. Помпили не указала точные даты, но отметила, что новые меры будут приняты «в ближайшие годы». По ее словам, правительство может выделить до восьми миллионов евро, чтобы цирки могли адаптироваться к новым правилам.

Ранее диких животных в цирках запретили использовать и в других точках земного шара, например, в Калифорнии и в Швеции

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Double-M Винтажная французская открытка
«Пришло время открыть новую эру в наших отношениях с этими [дикими] животными», — отметила Барбара Помпили во время пресс-конференции. «Наше исконное восхищение этими дикими созданиями не должно приводить к тому, что они оказываются в неволе».

Этот шаг был провозглашен исторической победой французских организаций по борьбе за права животных. 

Нововведения также коснутся французских океанариумов: они больше не смогут заводить новых дельфинов и косаток. Кроме того, во Франции запретят выращивать норок для получения меха. Помпили добавила, что правительство думает о создании приюта для животных, которых сейчас содержат в неволе.

Почитайте о закулисье зоотуризма. 

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