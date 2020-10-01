Франция собирается запретить диких животных в цирках

Как сообщает BBC News со ссылкой на министра экологии Франции Барбару Помпили, в стране анонсировали грядущий запрет на участие диких животных в цирковых шоу. Однако запрет будет осуществляться постепенно и коснется только передвижных цирков, но не зоопарков и других шоу с участием зверей, которые стали своеобразными достопримечательностями.

Медведи, тигры, львы, слоны и другие дикие животные больше не будут допускаться в передвижные цирки согласно грядущему запрету. Помпили не указала точные даты, но отметила, что новые меры будут приняты «в ближайшие годы». По ее словам, правительство может выделить до восьми миллионов евро, чтобы цирки могли адаптироваться к новым правилам.

Ранее диких животных в цирках запретили использовать и в других точках земного шара, например, в Калифорнии и в Швеции.