Французского вина не будет: его убили морозы

В этом году на Францию обрушились небывалые весенние морозы, пришедшие на смену солнечным и теплым дням. Виноделы из Шампани, долины Роны и других самых известных винодельческих регионов назвали результат катастрофическим, и ожидать урожая в этом году не приходится.

Лозы, начавшие было наполняться соками и прихваченные минусовыми температурами, стали «хрупкими и ломкими как стекло». «Они полностью высохли, внутри нет жизни», — рассказал Доминик Гиньяр из Бордо. По приблизительным данным, в Бургундии будет потеряно 50% урожая винограда: только виноградники Шабли лишились нескольких сотен тысяч гектаров. А по всей стране урон оценивается на уровне 80-90%, и это самый большой показатель потерь за последние 40 лет.

Весной часто бывают заморозки, но в этом году они небывало сильные: до -6°C, что крайне губительно для растений в стадии их активного роста. Наряду с виноградниками, от перепадов температур пострадали абрикосы, яблоки и другие фрукты, и даже такие культуры, как свекла или рапс. Один из производителей миндаля, работающий в регионе Альпы Верхнего Прованса, потерял весь свой урожай полностью.