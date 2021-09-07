Галапагосская розовая игуана оказалась на грани исчезновения

По словам исследователей из Галапагосского заповедника и Управления национального парка Галапагосов, находящийся под угрозой исчезновения вид ящерицы под названием Conolophus marthae остро нуждается в природоохранных мероприятиях.

Conolophus marthae, член семейства Iguanidae, обитает на вулкане Вулф на острове Исабела на Галапагосских островах (Эквадор).