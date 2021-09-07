Галапагосская розовая игуана оказалась на грани исчезновения

По словам исследователей из Галапагосского заповедника и Управления национального парка Галапагосов, находящийся под угрозой исчезновения вид ящерицы под названием Conolophus marthae остро нуждается в природоохранных мероприятиях.
Conolophus marthae, член семейства Iguanidae, обитает на вулкане Вулф на острове Исабела на Галапагосских островах (Эквадор).
Эта игуана, впервые обнаруженная в 1986 году, была идентифицирована как отдельный вид, отличный от морской игуаны (Amblyrhynchus cristatus), в начале 2009 года. Представители Conolophus marthae отличаются розовой окраской с несколькими темными полосами.
По словам ученых, особенную тревогу вызывает то, что в ходе экспедиции не было обнаружено не одного детеныша игуаны. Последний детеныш был замечен в 2014 году. Исследователи полагают, что яйца игуан подвергаются нападению интродуцированных хищников, таких как грызуны и дикие кошки.
«Спасение розовой игуаны стало неотложной задачей. Учитывая присутствие интродуцированных хищников и отсутствие молоди, а также ограниченный географический ареал вида, розовая игуана находится под угрозой неминуемого исчезновения», — заключают исследователи.
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