Галапагосский секс-гигант Диего вернулся домой после десятилетий жизни в неволе

«Мы закрываем важную главу в управлении парком. 15 черепах из Эспаньолы, включая Диего, возвращаются после десятилетий размножения в неволе и спасения их вида от вымирания. Ваш остров приветствует вас с распростертыми объятиями», — написал Проано в Twitter.

Диего относится к подвиду Chelonoidis hoodensis, который обитает только на одном галапагосском острове — Эспаньола (Isla Española). Этот вид открыли примерно 50 лет назад, и оказалось, что он находится под угрозой вымирания: на Эспаньоле оставалось всего два самца и 12 самок. Тогда ученые запустили международную кампанию по поиску представителей Chelonoidis hoodensis.

Одну такую черепаху нашли в зоопарке Сан-Диего. По всей видимости, ее перевезли в рамках одной из научных экспедиций первой половины XX века. Черепахе дали имя Диего. В 1976 году животное оказалось на галапагосском острове Санта-Фе, став участником программы по разведению представителей вида в неволе.