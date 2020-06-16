Галапагосский секс-гигант Диего вернулся домой после десятилетий жизни в неволе

Диего, гигантская галапагосская черепаха, неустанным усилиям которой приписывают практически единоличное спасение своего некогда угрожаемого вида, был отправлен на свой родной остров после десятилетий размножения в неволе, сообщил министр охраны окружающей среды Эквадора Пауло Проано.
Диего был отправлен из племенной программы Галапагосского национального парка на Санта-Крус в отдаленную и необитаемую Эспаньолу.
Cerramos un capítulo importante en la gestión del @parquegalapagos, 15 tortugas de #Española, incluyendo a #Diego, regresan a casa tras décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Su isla las recibe con los brazos abiertos. (Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/M4a4maQm9E— Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 15, 2020
«Мы закрываем важную главу в управлении парком. 15 черепах из Эспаньолы, включая Диего, возвращаются после десятилетий размножения в неволе и спасения их вида от вымирания. Ваш остров приветствует вас с распростертыми объятиями», — написал Проано в Twitter.
Диего относится к подвиду Chelonoidis hoodensis, который обитает только на одном галапагосском острове — Эспаньола (Isla Española). Этот вид открыли примерно 50 лет назад, и оказалось, что он находится под угрозой вымирания: на Эспаньоле оставалось всего два самца и 12 самок. Тогда ученые запустили международную кампанию по поиску представителей Chelonoidis hoodensis.
Одну такую черепаху нашли в зоопарке Сан-Диего. По всей видимости, ее перевезли в рамках одной из научных экспедиций первой половины XX века. Черепахе дали имя Диего. В 1976 году животное оказалось на галапагосском острове Санта-Фе, став участником программы по разведению представителей вида в неволе.
Большая часть появившихся на свет черепах отправлялась на Эспаньолу, а в 2010 году ученые решили оценить эффективность природоохранной программы. По результатам генетического анализа выяснилось, что 40% обитающих на Эспаньоле галапагосских черепах являются прямыми потомками Диего. В общей сложности за три десятка лет он стал отцом 800 детей.
Диего весит 80 килограмм, он около 90 сантиметров в длину, а его рост, если он вытянет ноги и шею, достигает полутора метров. Ученые оценивают возраст Диего примерно в 100 лет.
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