Гарпия: хищная красота из Южной Америки

Самой крупной из современных птиц является африканский страус (лат. Struthio camelus) – его высота может достигать 270 см. Почти до двух метров вырастают казуары (лат. Casuarius). По размаху крыльев в мире лидируют альбатросы – около 350 см. На этом фоне южноамериканская гарпия (лат. Harpia harpyja) с длиной тела до 110 см и размахом крыльев до 224 см не кажется столь огромной, но вас она впечатлит гораздо сильнее всех вышеперечисленных.
Внешность этой пернатой крайне своеобразна: в соцсетях заметили, что на некоторых снимках ее можно принять за человека, надевшего костюм птицы.
This Harpy Eagle if seen at night on any branch or log close to the ground could easily be mistaken as Human sized! #mothman Either way I'd be terrified to run into this on a dark road! @AstonshngLegnds @Forrest_Burgess @TessPfeifle @RichardHatem #mondaythoughts pic.twitter.com/ehojs0KiR4— Ryan Brewer (@TnTBrewer) February 25, 2019
Гарпии относятся к семейству ястребиные. Как и другие его представители, это бесстрашный и опасный хищник: огромные когти, рост и масса (около 10 кг) позволяют ему охотиться на крупную добычу. Основной пищей гарпии являются ленивцы, обезьяны, цепкохвостые дикобразы и другие млекопитающие. В зоне риска – кошки, поросята, ягнята и другие домашние животные. Не брезгует гарпия и птицами, и рептилиями, и рыбой.
Гарпии гнездятся в кронах высоких деревьев на высоте 50–75 метров над землей. Возле гнезда взрослые птицы агрессивны и отважно отгоняют посторонних, в том числе человека. Вид относится к уязвимым – помимо исчезновения среды обитания, южноамериканские гарпии становятся объектом охоты: их убивают и крестьяне, чтобы защитить свое хозяйство от нападений на скот, и браконьеры. И хотя сами птицы находятся на вершине своей пищевой цепи – иногда на них могут нападать ягуары и другие хищные кошки.
Узнайте, как охотится их ближайший родственник, ястреб-тетеревятник.