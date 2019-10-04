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Природа

Гарпия: хищная красота из Южной Америки

Анастасия Баринова
04 октября 2019
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Фото: Carlos Bustamante Restrepo/Flickr.com
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Фото: cuatrok77/Flickr
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Фото: cuatrok77/Flickr
Какой разумный взгляд и величественная осанка – это человек в костюме птицы? А вот и нет, это южноамериканская гарпия!

Самой крупной из современных птиц является африканский страус (лат. Struthio camelus) – его высота может достигать 270 см. Почти до двух метров вырастают казуары (лат. Casuarius). По размаху крыльев в мире лидируют альбатросы – около 350 см. На этом фоне южноамериканская гарпия (лат. Harpia harpyja) с длиной тела до 110 см и размахом крыльев до 224 см не кажется столь огромной, но вас она впечатлит гораздо сильнее всех вышеперечисленных.

 

 

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Автор: cuatrok77/Flickr.com
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Автор: Andy Rogers/Flickr.com
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Автор: Matthew Baldwin/Flickr.com

Внешность этой пернатой крайне своеобразна: в соцсетях заметили, что на некоторых снимках ее можно принять за человека, надевшего костюм птицы.

Гарпии относятся к семейству ястребиные. Как и другие его представители, это бесстрашный и опасный хищник: огромные когти, рост и масса (около 10 кг) позволяют ему охотиться на крупную добычу. Основной пищей гарпии являются ленивцы, обезьяны, цепкохвостые дикобразы и другие млекопитающие. В зоне риска – кошки, поросята, ягнята и другие домашние животные. Не брезгует гарпия и птицами, и рептилиями, и рыбой.

Гарпии гнездятся в кронах высоких деревьев на высоте 50–75 метров над землей. Возле гнезда взрослые птицы агрессивны и отважно отгоняют посторонних, в том числе человека. Вид относится к уязвимым – помимо исчезновения среды обитания, южноамериканские гарпии становятся объектом охоты: их убивают и крестьяне, чтобы защитить свое хозяйство от нападений на скот, и браконьеры. И хотя сами птицы находятся на вершине своей пищевой цепи – иногда на них могут нападать ягуары и другие хищные кошки.

Узнайте, как охотится их ближайший родственник, ястреб-тетеревятник.