Гарпия: хищная красота из Южной Америки

Гарпии гнездятся в кронах высоких деревьев на высоте 50–75 метров над землей. Возле гнезда взрослые птицы агрессивны и отважно отгоняют посторонних, в том числе человека. Вид относится к уязвимым – помимо исчезновения среды обитания, южноамериканские гарпии становятся объектом охоты: их убивают и крестьяне, чтобы защитить свое хозяйство от нападений на скот, и браконьеры. И хотя сами птицы находятся на вершине своей пищевой цепи – иногда на них могут нападать ягуары и другие хищные кошки.