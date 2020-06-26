Где и когда появились первые ездовые собаки

Результаты работы расширяют знания о генетических отличиях ездовых собак от представителей прочих пород. Достаточно глубокие различия между ними связаны, во-первых, с особенностями питания: на севере используется заметно более жирная пища, в связи с чем соответствующие метаболические пути особенно активны не только у псовых, но и у белых медведей и людей. Во-вторых, ездовые собаки приспособлены к физическому труду в условиях холода. У них развиты гены белков, участвующих в расслаблении и повышении проницаемости кровеносных сосудов, что позволяет лучше усваивать кислород и повышает выносливость. Эти же протеины, вероятно, служат своего рода холодовыми датчиками; подобные обнаружены у шерстистых мамонтов.

Аналогичные результаты получены для последовательности одного из кальциевых каналов, важного для обеспечения сокращения мышц при недостатке того же кислорода — такая ситуация возникает при большой физической нагрузке. Таким образом, адаптация к условиям окружающей среды и режиму физической нагрузки проявилась у древних собак, найденных на острове Жохова, на генетическом уровне, что говорит о достаточно долгом отборе, выполнявшимся человеком в интересах создания разновидности собак с вполне определенным (ездовым) функционалом.