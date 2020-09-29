Где прячется кокосовый осьминог: видео

Короткорукие осьминоги (Amphioctopus marginatus), обитающие в западных водах Тихого океана, уберегают себя от опасностей крайне необычным способом.

Этот вид осьминогов сооружает для себя укрытие из скорлупы кокосового ореха. Сначала эти моллюски находят две скорлупы кокоса в песке океанского дна. Очистив каждую скорлупу от песка струями воды, они складывают их друг в друга. А почуяв опасность, осьминоги сразу же прячутся в получившуюся конструкцию, словно в раковину.

Раньше эти осьминоги использовали пустые раковины моллюсков, однако в процессе развития стали использовать более легкий материал, а именно скорлупу кокоса. На видео показано, как осьминог сооружает для себя укрытие: