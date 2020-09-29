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Природа

Где прячется кокосовый осьминог: видео

Софья Демьянец
29 сентября 2020
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Короткорукий осьминог в укрытии из кокосовой скорлупы
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Некоторые осьминоги используют скорлупу кокосового ореха, чтобы укрыться от врагов.

Короткорукие осьминоги (Amphioctopus marginatus), обитающие в западных водах Тихого океана, уберегают себя от опасностей крайне необычным способом.

Этот вид осьминогов сооружает для себя укрытие из скорлупы кокосового ореха. Сначала эти моллюски находят две скорлупы кокоса в песке океанского дна. Очистив каждую скорлупу от песка струями воды, они складывают их друг в друга. А почуяв опасность, осьминоги сразу же прячутся в получившуюся конструкцию, словно в раковину.

Раньше эти осьминоги использовали пустые раковины моллюсков, однако в процессе развития стали использовать более легкий материал, а именно скорлупу кокоса. На видео показано, как осьминог сооружает для себя укрытие:

Посмотрите, как акулы прячутся от людей в действующих вулканах.

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