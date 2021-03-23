Где прячутся неизвестные виды животных: карта

Чтобы попытаться решить эту проблему, экологи Марио Моура и Вальтер Джетц создали модель, объединившую в себе места, где, вероятно, могут существовать до сих пор неизвестные виды наземных позвоночных. Карта была составлена на основе биологических, экологических и социологических данных, связанных с более чем 32 000 видами наземных позвоночных, уже известных биологам.

«Шансы быть обнаруженными и описанными на раннем этапе у разных видов неодинаковы», — говорит Моура.

Иными словами, у крупных зверей с широким географическим ареалом вряд ли найдется много сородичей, о которых мы еще не знаем. Напротив, мелкие животные, населяющие крошечные островки или труднодоступные места, могут как раз оставаться скрытыми от пристального взора науки.