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Природа

Где прячутся неизвестные виды животных: карта

23 марта 2021
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Ученые настаивают, что от нас до сих пор скрыта подавляющая часть всего биоразнообразия.

На фоне мирового кризиса биоразнообразия, когда мы теряем известные и даже предположительно существующие виды с угрожающей скоростью, подобные карты могут оказаться лучшим и единственным шансом задокументировать, классифицировать и, возможно, спасти животных, прежде чем они исчезнут навсегда, предупреждают ученые.

«По самым скромным оценкам, на данный момент известно только 13–18 процентов всех живых существ. Но это число может составлять всего 1,5 процента», — авторы исследования.
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Чтобы попытаться решить эту проблему, экологи Марио Моура и Вальтер Джетц создали модель, объединившую в себе места, где, вероятно, могут существовать до сих пор неизвестные виды наземных позвоночных. Карта была составлена на основе биологических, экологических и социологических данных, связанных с более чем 32 000 видами наземных позвоночных, уже известных биологам.

«Шансы быть обнаруженными и описанными на раннем этапе у разных видов неодинаковы», — говорит Моура. 

Иными словами, у крупных зверей с широким географическим ареалом вряд ли найдется много сородичей, о которых мы еще не знаем. Напротив, мелкие животные, населяющие крошечные островки или труднодоступные места, могут как раз оставаться скрытыми от пристального взора науки.

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Согласно модели, больше всего неизвестных животных на данный момент среди земноводных и рептилий.

Ожидается, что в Бразилии, Индонезии, Мадагаскаре и Колумбии сейчас обитает наибольшее количество неоткрытых видов позвоночных, которые потенциально представляют четверть всех будущих открытий. В целом именно в тропических влажных широколиственных лесах составители карты надеются в будущем открыть около половины всех неизвестных видов.

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«После столетних усилий исследователей биоразнообразия и систематиков в каталоге природы все еще остается слишком много пустых страниц. Распространение представленного подхода на другие таксоны может поддержать инициативы в области таксономических исследований, которые помогут ускорить открытие новых видов до того, как они исчезнут», — заключают авторы работы.

Интерактивная карта, созданная учеными, находится здесь

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