Где растет «дерево смерти» – самое ядовитое в мире?

В 1999 году врач-радиолог Николь Стрикленд отправилась в отпуск на карибский остров Тобаго, настоящий тропический рай с живописными пустынными пляжами. В первый день на острове она прогуливалась вместе с подругой и нашла несколько сладко пахнущих зеленых фруктов, напоминающих яблоки. Обе женщины по глупости решили попробовать плоды, и через несколько мгновений почувствовали жжение и мчительную боль в горле.

Попавшийся им фрукт был плодом дерева манцинелла (Hippomane mancinella), которое растет в тропических районах южной части Северной Америки, а также Центральной Америки, Карибского бассейна и некоторых частей северной части Южной Америки.

Испанское название дерева – arbol de la muerte, что переводится как «дерево смерти». Манцинелла занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое опасное дерево в мире. Как сообщает Флоридский институт продовольственных и сельскохозяйственных наук, взаимодействие с любой частью этого растения может быть смертельным.