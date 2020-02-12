Геликоприон: рыба с циркулярной пилой во рту

Ископаемые остатки, описанные в конце XIX века геологом Александром Карпинским под именем геликоприон, напоминают диск циркулярной пилы – 150 острых зубцов, свернутые в спираль. Более ста лет ученые гадали, что же это. Оказалось – смертоносная челюсть акулы-геликоприона, жившей 275 миллионов лет назад.
Эти хищники населяли прибрежные воды на территории, где теперь раскинулись Пермский край, Казахстан, США и Австралия. Всего было найдено около 150 фрагментов челюстей геликоприона и его ближайших родственников.
Эти морские гиганты со свернутым в спираль зубным рядом нижней челюсти за восемь миллионов лет эволюции троекратно увеличились в размере. Необычная челюсть, аналогов которой не знает мир животных, могла буквально распиливать плоть добычи.
У современных акул старые зубы выпадают, освобождая место для новых. Геликоприоны появлялись на свет с тремя зубами, сохранявшимися всю жизнь; новые зубы смещали старые вперед, но те не выпадали, а заворачивались в спираль. На челюстном хряще могло вырасти до 150 однокорневых зубов.
В атаку с открытым ртом. Большие челюсти геликоприона раскрывались намного шире, чем пасть современной большой белой акулы, но сила укуса была в три раза слабее, примерно как у современного крокодила.
Поймать и не отпускать. Геликоприоны захватывали добычу средними зубами, загнутыми назад. Когда челюсть закрывалась, задние зубы проталкивали жертву глубже в глотку.
В мясорубке. Когда пасть захлопывалась, спираль упиралась в ряд небольших скругленных зубов на верхней челюсти: добыча разрезалась пополам и быстро проглатывалась.