Геликоприон: рыба с циркулярной пилой во рту

Ископаемые остатки, описанные в конце XIX века геологом Александром Карпинским под именем геликоприон, напоминают диск циркулярной пилы – 150 острых зубцов, свернутые в спираль. Более ста лет ученые гадали, что же это. Оказалось – смертоносная челюсть акулы-геликоприона, жившей 275 миллионов лет назад.

Эти хищники населяли прибрежные воды на территории, где теперь раскинулись Пермский край, Казахстан, США и Австралия. Всего было найдено около 150 фрагментов челюстей геликоприона и его ближайших родственников.

Эти морские гиганты со свернутым в спираль зубным рядом нижней челюсти за восемь миллионов лет эволюции троекратно увеличились в размере. Необычная челюсть, аналогов которой не знает мир животных, могла буквально распиливать плоть добычи.