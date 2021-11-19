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Природа

Геном галапагосской черепахи раскрыл секреты ее долголетия

National Geographic Россия
19 ноября 2021
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Фото: Ylenia Chiari
Ученым удалось понять, почему эти животные не болеют раком.

Гигантские черепахи Галапагосских островов, которых также называют слоновыми черепахами (Chelonoidis elephantopus), являются одними из самых долгоживущих животных на Земле. Некоторым из них удается дожить до 175 лет. Но как?

В новом исследовании биологи изучили геном этого вида и обнаружили, что он содержит множество повторяющихся генов, которые могут защитить черепах от болезней, связанных со старением, – например, от рака.

Для большинства животных (и человека в том числе) рак – это плата за долгую жизнь, и у более крупных животных должны быть самые высокие показатели рака по той причине, что у них больше клеток, которые потенциально могут стать «бесполезными».

Исследователи обнаружили, что по сравнению с другими видами черепах, галапагосская черепаха имеет дополнительные копии нескольких генов, в частности тех, которые связаны с долголетием и подавлением опухолей. Клетки этих животных оказались сверхчувствительны к определенным типам стресса, связанным с поврежденными белками. Исследование показало, что под воздействием такого давления клетки самоуничтожаются гораздо быстрее, чем другие клетки черепах. Такой процесс называется апоптозом.

По словам ученых, уничтожение неисправных клеток до того, как у них появится возможность образовать опухоли, может помочь черепахам избежать рака.

«В лаборатории мы можем воздействовать на клетки способами, связанными со старением, и посмотреть, насколько хорошо они сопротивляются этому стрессу. Оказалось, что клетки галапагосской черепахи действительно хороши в "самоубийстве" прежде, чем стресс может вызвать такие заболевания, как рак», – Винсент Линч, ведущий автор исследования.

Улучшение нашего понимания биологических механизмов рака и старения – это важная задача для науки, пишут исследователи. По их словам, есть вероятность, что некоторые секреты, скрывающиеся в геноме черепахи, однажды могут повлиять на развитие здоровья человека.

«Если вы сможете определить способ, которым природа что-то сделала – способ, которым определенные виды создали средства защиты – возможно, вы сможете найти способ воплотить эти открытия во что-то, что принесет пользу здоровью людей. Мы не собираемся лечить людей генами галапагосских черепах, но, возможно, мы сможем найти лекарство, которое имитирует их определенные функции», – заключают исследователи.

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