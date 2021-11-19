Геном галапагосской черепахи раскрыл секреты ее долголетия

Гигантские черепахи Галапагосских островов, которых также называют слоновыми черепахами (Chelonoidis elephantopus), являются одними из самых долгоживущих животных на Земле. Некоторым из них удается дожить до 175 лет. Но как?

В новом исследовании биологи изучили геном этого вида и обнаружили, что он содержит множество повторяющихся генов, которые могут защитить черепах от болезней, связанных со старением, – например, от рака.

Для большинства животных (и человека в том числе) рак – это плата за долгую жизнь, и у более крупных животных должны быть самые высокие показатели рака по той причине, что у них больше клеток, которые потенциально могут стать «бесполезными».

Исследователи обнаружили, что по сравнению с другими видами черепах, галапагосская черепаха имеет дополнительные копии нескольких генов, в частности тех, которые связаны с долголетием и подавлением опухолей. Клетки этих животных оказались сверхчувствительны к определенным типам стресса, связанным с поврежденными белками. Исследование показало, что под воздействием такого давления клетки самоуничтожаются гораздо быстрее, чем другие клетки черепах. Такой процесс называется апоптозом.

По словам ученых, уничтожение неисправных клеток до того, как у них появится возможность образовать опухоли, может помочь черепахам избежать рака.