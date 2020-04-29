«Героическая землеройка»: кроха с самым крепким позвоночником среди зверей
Живет на свете небольшой зверек из семейства наскомоядных, и зовут его угандская белозубка-броненоска (Scutisorex somereni). Она относится к роду землероек-броненосок, который считался монотипичным, пока ученые не обнаружили родственный угандской белозубке вид — белозубку Тора (Scutisorex thori). Обе — небольшие животные, которые не превышают в длине 15 см (без учета хвоста) и весят около 100 г. Все бы ничего, вот только есть у угандской белозубки одна невероятная особенность, о которой никак не догадаешься, пока не увидишь ее скелет. За эту особенность их и называют «героическими землеройками» (hero shrew).
Позвоночник Scutisorex somereni самый прочный среди всех млекопитающих и самый массивный среди всех позвоночных животных. В его поясничном отделе целых 11 позвонков — в отличие от большинства млекопитающих, у которых их пять.
Анатомически позвоночник настолько крепок, что белозубка может выдержать вес, превышающий ее собственный в тысячу раз — это значит, что на нее спокойно может наступить взрослый мужчина, и землеройка спокойно это вытерпит (конечно, специально таких экспериментов никто не проводил, однако немцкий зоолог, возглавлявший экспедицию в Конго, рассказывал, как взрослый член африканского племени мангбету стоял на зверьке, и тот остался жив).
Поясничный отдел ближайшей родственницы Scutisorex somereni, белозубки Тора, менее массивен, чем у угандской белозубки-броненоски, позвонки имеют меньше отростков, а самих позвонков у нее восемь, а не 11. Однако ее позвоночник имеет схожее строение.
Зоологи решили выяснить особенности строения позвоночников у двух родственных видов белоузбок и сравнить их со скелетом третьей землеройки с обычным неизмененным позвоночником, белозубки Голиафа (Crocidura goliath). Работа ученых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Трехмерный анализ структуры кости угандской белозубки-броненоски показывает, что позвонки связаны друг с другом невероятно плотно, без помощи хрящей, что делает позвоночный столб способным к скручиванию. Также позвонки связаны между собой не только латеральными, но и дорсальными и вентральными отростками. Более подробное изучение позвоночника может дать представление о том, как эти уникальные позвоночные столбы пригождаются животным в природе. При сжимающей нагрузке позвоночник землероек рода Scutisorex адаптируется для значительного изгиба в сагиттальной плоскости (то есть позвоночник может сгибаться и разгибаться).
Ренгтен 20 музейных образцов скелетов землероек помог выяснить, что по сравнению с белозубками Голиафа, у белозубок-броненосок позвонки значительно больше и шире. Внутри них также немало укрепляющих стержнеобразных структур, которые делают губчатую кость очень плотной. По словам исседователей, эти «структуры» в основном были ориентированы в направлении от головы к хвосту, в то время как у белозубок Голиафа их нельзя было соотнести с каким-либо направлением.
Благодаря подобному строению, позвоночник белозубок-броненосок больше напоминает слитный кусок кости, чем цепочку отдельных позвонков, и позволяют зверькам выносить огромное давление на собственный скелет.
Хотя эти результаты не раскрывают тайну того, как Scutisorex использует свой укрепленный позвоночник в жизни (изучать белозубок в естественных условиях сложно), работа ученых предлагает потенциально плодотворные новые пути исследования, чтобы выяснить предназначение этой озадачивающей особенности крохотных зверьков.
Есть гипотеза, что такой крепкий позвоночник помогает землеройкам протискиваться под упавшие стволы деревьев или камни в поисках личинок и червей, которыми они питаются. Однако для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ее, необходимы дальнейшие изыскания.
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