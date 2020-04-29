«Героическая землеройка»: кроха с самым крепким позвоночником среди зверей

Живет на свете небольшой зверек из семейства наскомоядных, и зовут его угандская белозубка-броненоска (Scutisorex somereni). Она относится к роду землероек-броненосок, который считался монотипичным, пока ученые не обнаружили родственный угандской белозубке вид — белозубку Тора (Scutisorex thori). Обе — небольшие животные, которые не превышают в длине 15 см (без учета хвоста) и весят около 100 г. Все бы ничего, вот только есть у угандской белозубки одна невероятная особенность, о которой никак не догадаешься, пока не увидишь ее скелет. За эту особенность их и называют «героическими землеройками» (hero shrew).

Позвоночник Scutisorex somereni самый прочный среди всех млекопитающих и самый массивный среди всех позвоночных животных. В его поясничном отделе целых 11 позвонков — в отличие от большинства млекопитающих, у которых их пять.

Анатомически позвоночник настолько крепок, что белозубка может выдержать вес, превышающий ее собственный в тысячу раз — это значит, что на нее спокойно может наступить взрослый мужчина, и землеройка спокойно это вытерпит (конечно, специально таких экспериментов никто не проводил, однако немцкий зоолог, возглавлявший экспедицию в Конго, рассказывал, как взрослый член африканского племени мангбету стоял на зверьке, и тот остался жив).

Поясничный отдел ближайшей родственницы Scutisorex somereni, белозубки Тора, менее массивен, чем у угандской белозубки-броненоски, позвонки имеют меньше отростков, а самих позвонков у нее восемь, а не 11. Однако ее позвоночник имеет схожее строение.

Зоологи решили выяснить особенности строения позвоночников у двух родственных видов белоузбок и сравнить их со скелетом третьей землеройки с обычным неизмененным позвоночником, белозубки Голиафа (Crocidura goliath). Работа ученых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.