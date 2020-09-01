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Природа

Гейзер Флай: причудливое чудо Невады

Идея публикации: Сергей Ким; Текст: Софья Демьянец
01 сентября 2020
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Фото: Wikimedia Commons
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Фото: Ken Lund / Flickr.com
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Удивительный гейзер образовался случайно.

На северо-западе американского штата Невада на частном ранчо «Флай» можно увидеть живописный гейзер. Он был создан случайно при бурении скважины в 1916 году. Скважина просуществовала в течение нескольких десятилетий, но в 1964 году горячая геотермальная вода стала выходить на поверхность. Она растворяла минералы, которые начинали расти и накапливаться, создавая небольшие холмы.

В итоге образовалась «башня» высотой 1,5 метра, которая до сих пор продолжает расти таким образом. Сегодня его покрывают водоросли и цианобактерии, что придает гейзеру поистине фантастический вид.

В Неваде есть ещё пара гейзеров, которые созданы таким же способом, как и Флай. Один из них, около метра высотой, напоминает миниатюрный вулкан. А второй, высота которого приблизительно равна высоте «Флая», имеет коническую форму. Как и Флай, эти гейзеры постоянно растут.

Долгое время рукотворный гейзер Флай находился на частной территории, а значит, туристам, желающим полюбоваться им, приходилось спрашивать разрешение у владельцев этих земель. Впрочем, в 2016 году собственники земли продали территорию ранчо (с гейзером впридачу) проекту Burning Man. Стоимость этой земли — $6,5 миллиона долларов. Цель проекта — открыть к гейзеру доступ всем желающим.

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