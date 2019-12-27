Гидрометцентр пообещал снег в Москве в новогоднюю ночь

И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил прогноз на ночь с 31 декабря по 1 января.

«Погода до Нового года и сразу после Нового года на удивление непредсказуемая. Уверенность небольшая, ответить четко и ясно сложно. Пока прогноз звучит так: в ночь на среду облачно, временами снег, температура в диапазоне от -4 до +1», – заявил Вильфанд.

По предварительному прогнозу, в субботу пройдет мокрый снег, температура днем около нуля. В воскресенье к столице с запада подойдет область высокого давления, в результате ночные температуры опустятся до -3...-8 градусов, днем будет легкий мороз – до -5.

В понедельник ночью будет еще морозно (до -9), однако во второй половине дня через Московский регион пройдет теплый атмосферный фронт, и температура начнет повышаться. Осадки начнутся в виде снега, затем перейдут в мокрый снег и, возможно, в дождь.

В ночь на вторник, 31 декабря, температура продолжит расти, осадки продолжатся в виде мокрого снега и дождя, днем температуры снова будут преимущественно положительными: -1...+4. Выпавший накануне снег, вероятнее всего, растает в Москве и в большинстве районов Подмосковья, уточнил Вильфанд.

Далее метеорологи прогнозируют небольшое понижение температуры. Оно может начаться в полночь, но может и позже, ближе к утру 1 января. При этом велика вероятность осадков, но их фазу – снег, мокрый снег или дождь – метеорологи пока назвать не могут. Прогноз в ночь на 1 января, как ожидается, будет уточнен в понедельник, 30 декабря.