Гиена крадет добычу у питона: видео

Когда ты не первый год работаешь гидом в национальном африканском парке, мало что может тебя удивить. Во всяком случае, так наверняка думал 33-летний Джейсон Жубер, когда отправился на традиционный объезд территории парка Крюгер в ЮАР и увидел (и даже успел заснять) сцену, которую он обязательно запомнит надолго.
Сперва Джейсон заметил гиену, которая рыскала по саванне, что-то вынюхивая. Вскоре она наткнулась на иероглифового питона (Python sebae) с добычей — мертвой импалой. Иероглифовый питон является одной из крупнейших змей в мире, но даже для него целая антилопа — не такая уж частая жертва. Змея плотно оплела тело импалы собой, и явно намеревалась поужинать.
Заметив питона, гиена начала подкрадываться к нему. Хотя эти кошкообразные хищники — прекрасные охотники, гиена решила не упускать возможность полакомиться чужим ужином. Гид рассказывает, что рептилия тоже заметила хищную соперницу, и внимательно следила за приближением гиены, не покидая свою добычу.
Подобравшись достаточно близко, гиена одним ловким движением выхватила мертвую антилопу из «объятий» питона и была такова.
Я был в восторге! За 13 лет работы гидом я никогда не видел ничего подобного, я был просто обескуражен тем, как быстро питон потерял свою жертву после большой и тяжелой работы», — говорит Джейсон.