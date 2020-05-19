Гиена крадет добычу у питона: видео

Когда ты не первый год работаешь гидом в национальном африканском парке, мало что может тебя удивить. Во всяком случае, так наверняка думал 33-летний Джейсон Жубер, когда отправился на традиционный объезд территории парка Крюгер в ЮАР и увидел (и даже успел заснять) сцену, которую он обязательно запомнит надолго.

Сперва Джейсон заметил гиену, которая рыскала по саванне, что-то вынюхивая. Вскоре она наткнулась на иероглифового питона (Python sebae) с добычей — мертвой импалой. Иероглифовый питон является одной из крупнейших змей в мире, но даже для него целая антилопа — не такая уж частая жертва. Змея плотно оплела тело импалы собой, и явно намеревалась поужинать.