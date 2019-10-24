Гиена помогла бородавочнику спастись от леопарда: видео

22-летний Даниэль Хитчинс (Daniel Hitchings) работает рейнджером в одном из южноафриканских природных парков. Благодаря этому он повидал уже много необычных сцен из мира дикой природы, но недавнее происшествие удивило даже его. 10 октября он сопровождал группу туристов, наблюдавших за леопардом. Кошка выследила импалу и собиралась напасть на нее.



Но вдруг планы хищника изменились: он заметил нору, в которой скрывался бородавочник. Этот представитель семейства свиней (лат. Suidae) является более сложной добычей, чем африканская антилопа импала (лат. Aepyceros melampus), но он более массивный, а потому питательный: его вес достигает 100 кг против 60-70 у импалы. И леопард решил направить свою энергию на поимку добычи покрупнее.



Он затаился у норы как раз вовремя: вскоре из нее показался бородавочник. Парнокопытное не ожидало нападения, потому на первых порах проигрывало кошачьему, несмотря на наличие у бородавочника мощных клыков длиной до 60 см. Некоторое время он волчком крутился под леопардом, пытаясь сбросить того, но хищник не ослаблял хватку. Эффект неожиданности мог бы сыграть в пользу леопарда, но его планы внезапно нарушила гиена. Привлеченная визгом свиньи, она тоже направилась к месту возможной трапезы; леопард на секунду потерял контроль над ситуацией, и это позволило бородавочнику освободиться и даже нанести ответный удар.