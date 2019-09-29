Гиены: игры хищного разума

Пятнистые гиены не редки в национальных парках ЮАР и других стран. «Раньше я часто летал в дельту реки Окаванго (Ботсвана), сейчас работаю в южноафриканском парке Лондолози, и везде я встречаю гиен, – делится впечатлениями Сергей Горшков, автор фотографий к этому материалу. – Главный объект моей съемки – леопарды, поэтому на первых порах гиены были просто фоном. Но, чем больше я снимал, тем отчетливее понимал, как тесно переплетена жизнь в Африке. Гиены – постоянные спутники леопардов: выходит леопард на охоту, а по его следу, держась в сотне метров, идет гиена. И как только леопард ловит добычу, гиены отбирают ее у пятнистого хищника, не смущаясь ни правом первенства, ни авторитетом конкурента. В Лондолози гиены, можно сказать, живут на иждивении леопардов. Даже львы часто уступают добычу стае прожорливых и бесстрашных гиен».

Представители этого вида – обычное явление на обширной территории Африки южнее Сахары. (А в ледниковый период, когда все континенты изобиловали стадами копытных, пятнистые гиены и их близкие пещерные родственницы обитали по всей Европе.) Тем не менее, сегодня мировая популяция пятнистых гиен тает год от года. По словам Мартины Тринкел из Университета Квазулу-Натал в Дурбане (ЮАР), много лет изучющей этих животных, «плотность популяции гиен только в намибийском национальном парке Этоша снизилась на 20 процентов с 1980-х годов». Причина не только в недостатке охотничьих ресурсов, но и в конфликтах с фермерами, на чей скот нападают гиены. И хотя от засухи и недостаточного ухода гибнет гораздо больше скота, гиенам от этого ничуть не легче.

Выехав еще до рассвета, мы не сразу встретились с нашим объектом наблюдения. Главное правило фотосафари – ехать медленно и внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить ничего интересного. Для облегчения поиска в парке есть специальные магнитные карты, на которых рейнджеры отмечают цветными флажками места, где встретили животных. Отметка на карте не гарантирует свидание со зверями, но помогает сузить район поиска. Перед отправлением Эрик подвел нас к такой карте, показав предполагаемое место обитания гиенового семейства. Судя по расстоянию, дорога туда могла занять весь день.