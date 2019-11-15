Гиены пытаются съесть носорога заживо: видео

31-летний турист Дэни Бестер (Danie Bester) часто бывает в африканских природных парках – в одном из них он даже провел целый год. Он видел много сцен из мира дикой природы, но особенно захватывающей (по его словам) оказалась охота гиен, снятая им в конце октября.



Дэни заметил группу гиен и трех носорогов у водопоя. Сначала ситуация казалась мирной, но турист все же остановился и решил немного подождать. Он сделал правильный выбор: вскоре гиены скоординировались и набросились на одного из гигантов. Они кусали его со стороны спины, что усложняло самозащиту. В результате они не только оторвали ему хвост, но и пытались расширить рану, вероятно, даже могли добраться до внутренних органов зверя. Другие носороги в это время топтались рядом и не пытались отогнать хищников, хотя иногда вставали позади пострадавшего собрата, словно стараясь закрыть его от их нападок.