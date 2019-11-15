Гиены пытаются съесть носорога заживо: видео

31-летний турист Дэни Бестер (Danie Bester) часто бывает в африканских природных парках – в одном из них он даже провел целый год. Он видел много сцен из мира дикой природы, но особенно захватывающей (по его словам) оказалась охота гиен, снятая им в конце октября.
Дэни заметил группу гиен и трех носорогов у водопоя. Сначала ситуация казалась мирной, но турист все же остановился и решил немного подождать. Он сделал правильный выбор: вскоре гиены скоординировались и набросились на одного из гигантов. Они кусали его со стороны спины, что усложняло самозащиту. В результате они не только оторвали ему хвост, но и пытались расширить рану, вероятно, даже могли добраться до внутренних органов зверя. Другие носороги в это время топтались рядом и не пытались отогнать хищников, хотя иногда вставали позади пострадавшего собрата, словно стараясь закрыть его от их нападок.
Раненое животное все же смогло убежать, и гиены последовали за ним, но турист уже не имел возможности снять окончание охоты. Он надеялся, что жертве все же удалось выжить. Однако надежды не оправдались: хоть носорог и оторвался от преследователей, он был слишком тяжело травмирован. Вскоре его обнаружили рейнджеры; к тому времени у животного также была сломана нога. Она могла быть повреждена раньше в схватке с другим носорогом, но в любом случае в дикой природе такой зверь обречен, и было принято решение прекратить его мучения путем эвтаназии.
Специалисты напоминают, что как бы ни была жестока сцена, она служит наглядной иллюстрацией выживания зверей и их взаимодействия в естественной среде. Посмотрите, как гиены отбивают добычу у львиц.