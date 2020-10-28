Гигантские белки против макак в борьбе за джекфрут: видео

Каждый раз, когда муссонные дожди на юге Индии возвещают сезон созревания джекфрутов, для местной фауны наступает настоящее пиршество. Это растение не зря называют хлебным деревом — мякоть его невзрачных на первый взгляд плодов очень питательна. Огромный, колючий и волокнистый джекфрут — самый крупный тропический плод в мире, вес одного фрукта может достигать 34 кг!

Неудивительно, что обезьяны вандеру не упускают случая полакомиться сытными плодами. Этих небольших приматов называют также львинохвостыми макаками — за их пушистую кисточку на хвосте. Есть у них и другое сходство с африканскими кошками — пышная грива, обрамляющая морду. В нетерпении обезьяны снуют возле гроздьев громадных джекфрутов, но вот беда: незрелые плоды совершенно несъедобны, а отличить их от спелых — задача, непосильная для вандеру.

Тут им на помощь приходят гигантские индийские белки, или белки ратуфа (Ratufa indica). Эти индийские эндемики гораздо крупнее привычных нам лесных белок — один только их пышный хвост может достигать в длину 60 см. Необычен и их окрас: цветовая гамма меха белок состоит из нескольких оттенков — желтого, бордового и даже темно-фиолетового.