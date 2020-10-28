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Природа

Гигантские белки против макак в борьбе за джекфрут: видео

Анастасия Крутикова
28 октября 2020
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Фото: Nature on PBS / YouTube
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Фото: Nature on PBS / YouTube
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Фото: Nature on PBS / YouTube
Плоды джекфрута — огромные, но хитрые приматы не хотят делиться с белками-гурманами.

Каждый раз, когда муссонные дожди на юге Индии возвещают сезон созревания джекфрутов, для местной фауны наступает настоящее пиршество. Это растение не зря называют хлебным деревом — мякоть его невзрачных на первый взгляд плодов очень питательна. Огромный, колючий и волокнистый джекфрут — самый крупный тропический плод в мире, вес одного фрукта может достигать 34 кг!

Неудивительно, что обезьяны вандеру не упускают случая полакомиться сытными плодами. Этих небольших приматов называют также львинохвостыми макаками — за их пушистую кисточку на хвосте. Есть у них и другое сходство с африканскими кошками — пышная грива, обрамляющая морду. В нетерпении обезьяны снуют возле гроздьев громадных джекфрутов, но вот беда: незрелые плоды совершенно несъедобны, а отличить их от спелых — задача, непосильная для вандеру. 

Тут им на помощь приходят гигантские индийские белки, или белки ратуфа (Ratufa indica). Эти индийские эндемики гораздо крупнее привычных нам лесных белок — один только их пышный хвост может достигать в длину 60 см. Необычен и их окрас: цветовая гамма меха белок состоит из нескольких оттенков — желтого, бордового и даже темно-фиолетового. 

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Индийская белка ратуфа
Фото: Luke Appleby / Flickr
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Индийская белка ратуфа
Фото: Rakesh Kumar Dogra / Flickr

Эти грызуны обладают острым обонянием, которое приводит их к самым спелым и вкусным плодам. Зная об этом, вандеру пристально следят за каждым движением белок, пока те ловко скачут по ветвям, принюхиваясь к джекфруту. Когда обезьяны понимают, что белки выбрали для себя самый вкусный плод, они пытаются присвоить его себе и прогнать белок прочь от огромного фрукта. Они недовольно (и несколько лениво) отпихивают белок лапой и стараются загородить доступ к пище. Однако белки, которые едва ли уступают в размерах львинохвостым макакам, так легко сдавать свои позиции не собираются: они с присущей им ловкостью перепрыгивают на другое место и подбираются к плоду с противоположной стороны. 

Это противостояние грызунов и обезьян сняли операторы канала PBS Nature для своего нового многосерийного фильма «Приматы: секреты выживания». 

В итоге недовольные дележкой еды макаки придумали новый способ обхитрить гигантских белок: они попросту отрывают плод от ветки, и он летит вниз, где этой «манны небесной» ожидают другие вандеру. Они знают, что белки ратуфа ни за что не спустятся вслед за джекфрутами на землю: эти грызуны обитают в верхних ярусах тропического леса и стараются не покидать ветви деревьев. Так что внизу вандеру могут всласть наесться заботливо отобранными с помощью белок спелыми плодами. 

Почитайте о том, как мякоть джекфрута может стать популярным заменителем мяса. 

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