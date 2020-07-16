Гигантские инвазивные моллюски из Китая угрожают экосистемам Волги

Раковины размером с тарелку
Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) обнаружили присутствие в реках и озёрах РФ несвойственных российским водоёмам китайских беззубок из рода синанодонта (Sinanodonta lauta и Sinanodonta woodiana). Это гигантские моллюски – их раковины могут достигать размера суповой тарелки (20-25 см в диаметре).
В ходе экспедиций 2017-2019 годов и анализа собранных материалов было доказано, что чужеземные моллюски действительно захватывают новые для себя территории. Новые для российских пресноводных экосистем виды моллюсков, по всей видимости, были завезены из Казахстана отечественными предприятиями, занимающимися разведением рыбы, вместе с рыбопосадочным материалом.
Архангельские учёные собрали генетические данные, подтверждающие, что беззубки попали в Казахстан из Китая: Sinanodonta woodiana – из бассейна реки Янцзы, Sinanodonta lauta – из реки Сунгари, китайского притока реки Амур. Установлено, что эти моллюски обитали в Казахстане уже к началу 1970-х годов. Популяция S. lauta была обнаружена в нижнем течении реки Или и озере Балхаш, популяция S. woodiana – в Капчагайском водохранилище (средняя часть Или), в реках Зарафшон и Амударья (Узбекистан) и реке Сырдарья (Узбекистан, Казахстан) и ряде других.
Моллюски попали в Казахстан вместе с рыбой. Известно, что в период 1960 – 1970-х годов в водоёмы Казахской ССР заселялся толстолобик, карп, амурский бычок и другие виды рыб. Китайские беззубки были впервые обнаружены в озере Балхаш в 1973 году. В научной литературе тех лет также были описаны случаи, когда ондатра, обитающая в дельте Или, питалась этими моллюсками.
Неконтролируемое расселение
Архангельские учёные уверены, что моллюски, которые живут в Восточной Азии, были завезены на территорию России именно из водоёмов Казахстана. Одним из первых мест их обитания в РФ могло быть Беловское водохранилище (бассейн реки Обь, Кемеровская область), являющееся местом промышленного разведения рыбы.
Биологи полагают, что аквакультура из Беловского водохранилища перевозилась в другие рыбохозяйства в разных российских регионах, в основном приуроченные к местам сброса тёплых вод промышленными предприятиями. Перемещение зараженных рыб от хозяйства к хозяйству вело к неконтролируемому расселению китайских беззубок по России. Неизвестно, сколько рыбоводных хозяйств страны заражено этими чужеродными моллюсками, но счёт может идти на десятки.
В 2019 году эти крупные дальневосточные беззубки были обнаружены в Волге. Анализ возраста собранных моллюсков по годичным кольцам прироста раковины показывает, что инвазия в Волге могла начаться в первой половине 2000-х годов. Если в Енисее и Оби эти беззубки обитают локально на участках, подогретых водами ТЭЦ, то в Волге они смогли натурализоваться и размножились в огромных количествах. Сравнительно тёплый климат нижней Волги благоприятствует вселенцам. В этом заключается очень серьёзная экологическая проблема. По сути, уже сейчас нижняя Волга наводнена гигантскими чужеродными моллюсками, которых невозможно убрать.
Высокие конкурентные преимущества
Данные морфологического анализа подтвердились генетическими исследованиями. Были расшифрованы генетические последовательности десятков собранных в экспедициях образцов. Оказалось, что каждый из видов инвазивных беззубок из Волги, Оби, Енисея, и водоёмов Казахстана представлен одним генотипом. Это доказывает совместное расселение этих двух видов из одного первичного очага. Интересно, что беззубка Sinanosonta woodiana ранее широко расселилась в водоёмах Европы (Германия, Италия, Франция, и другие страны) и Мьянмы. Все эти инвазивные популяции представлены особями с одним и тем же генотипом, который обнаружен и в России.
Пресноводные двустворчатые моллюски на ранней стадии развития паразитируют на рыбах. Глохидии (личинки) крепятся к жабрам или к телу рыб и таким образом могут массово мигрировать в естественной среде обитания.
Особенностью инвазивных беззубок является быстрое развитие глохидий и способность использовать широкий спектр рыб-хозяев. По мнению архангельских биологов, это даёт чужеродным видам высокие конкурентные преимущества в сравнении с местными видами. В итоге развитие инвазивных популяций может негативно сказаться на состоянии сложившихся естественным образом пресноводных экосистем России.
Чужаки преобладают
Вторая проблема – резкое преобладание чужеродных беззубок среди всех обитателей дна пресноводных водоёмов. Уже сегодня на нижней Волге в районе Астрахани доля особей этих беззубок в благоприятных для них местах составляет от 20 до 40% от общего количества отобранных со дна двустворчатых моллюсков. В районе Ахтубы их численность пока ниже – около 3%. Многочисленные сообщения о находках гигантских моллюсков в СМИ и социальных сетях Астраханской области в последние годы также свидетельствуют о тенденции. Местные виды моллюсков никогда не достигают таких величин, как инвазивные.
По словам Ивана Болотова, уже сейчас можно говорить об очень сильном преобразовании водных биоценозов нижней Волги из-за появления этих чужеродных видов. Это может привести к катастрофическим последствиям для экосистем, поскольку массовые поселения таких крупных беззубок могут способствовать вымиранию местных видов моллюсков и других беспозвоночных, сокращению кормовой базы бентосоядных рыб и снижению численности фитопланктона.
Необходима проверка рыбохозяйств и водоёмов
Высока вероятность дальнейшего распространения инвазивных моллюсков вместе с молодью рыб из заражённых хозяйств. Более того, поскольку на нижней Волге китайские вселенцы натурализовались и встречаются повсеместно, вся волжская рыба уже заражена их глохидиями. Эту рыбу нельзя использовать для переселения в незараженные реки, в которых чужеродные беззубки отсутствуют. Одним из основных путей распространения инвазии по стране могут служить массовые выпуски молоди рыб с целью компенсации экологических ущербов. Нужны обязательные проверки рыбы на заражение личинками беззубок.
Наконец, необходимо срочно провести проверку максимального количества рыбоводных хозяйств и водоёмов России для выяснения истинных масштабов инвазии китайских беззубок. Это позволит разработать программу мер по снижению негативных последствий для экономики и экосистем нашей страны. В этой связи учёные ФИЦКИА УрО РАН работают над предложениями для Федерального агентства по рыболовству и других ведомств.
Результаты исследований опубликованы в научном журнале BioInvasion Records.