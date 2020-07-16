Гигантские инвазивные моллюски из Китая угрожают экосистемам Волги

Раковины размером с тарелку

Биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) обнаружили присутствие в реках и озёрах РФ несвойственных российским водоёмам китайских беззубок из рода синанодонта (Sinanodonta lauta и Sinanodonta woodiana). Это гигантские моллюски – их раковины могут достигать размера суповой тарелки (20-25 см в диаметре).

В ходе экспедиций 2017-2019 годов и анализа собранных материалов было доказано, что чужеземные моллюски действительно захватывают новые для себя территории. Новые для российских пресноводных экосистем виды моллюсков, по всей видимости, были завезены из Казахстана отечественными предприятиями, занимающимися разведением рыбы, вместе с рыбопосадочным материалом.

Архангельские учёные собрали генетические данные, подтверждающие, что беззубки попали в Казахстан из Китая: Sinanodonta woodiana – из бассейна реки Янцзы, Sinanodonta lauta – из реки Сунгари, китайского притока реки Амур. Установлено, что эти моллюски обитали в Казахстане уже к началу 1970-х годов. Популяция S. lauta была обнаружена в нижнем течении реки Или и озере Балхаш, популяция S. woodiana – в Капчагайском водохранилище (средняя часть Или), в реках Зарафшон и Амударья (Узбекистан) и реке Сырдарья (Узбекистан, Казахстан) и ряде других.