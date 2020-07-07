Гигантские моллюски манипулируют светом, чтобы помочь своим симбионтам

Фотозащитный эффект позволяет гигантским тридакнам (Tridacna gigas) жить на мелководье тропических вод, где достаточно света для фотосинтеза, а также имеется потенциально вредный уровень ультрафиолетового излучения. Специальные клетки в этих крупных двухстворчатых моллюсках смещают длину волны света, чтобы защитить их от ультрафиолетового излучения и повысить фотосинтетическую активность их симбионтов. Об этом говорится в исследовании Университета науки и техники короля Абдаллы, которое изначально задумывалось как исследование фотоники.

Как и кораллы, гигантские тридакны играют важную роль в рифовых экосистемах и живут в симбиозе с фотосинтезирующими водорослями Symbiodiniaceae. У моллюсков также есть специальные клетки, известные как иридоциты, которые могут манипулировать светом через слои наноотражателей в каждой клетке. Более ранняя работа показала, что эти иридоциты рассеивают и отражают свет, чтобы увеличить фотосинтетическую эффективность водорослей Symbiodiniaceae.