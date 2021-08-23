Гигантские сколопендры в Австралии охотятся на морских птиц: неожиданное открытие

Группа ученых во главе с Люком Хэлпином из Университета Монаш задокументировала необычные пищевые пристрастия сколопендр Cormocephalus coynei, обитающих в южной части острова Филипп, расположенного почти в полутора тысячах километров от восточного побережья Австралии.

Сколопендра Cormocephalus coynei, также известная как многоножка с острова Филипп, была впервые обнаружена в этом регионе в 1792 году, но описана только в 1984-м. Эти членистоногие вырастают до 25 сантиметров в длину, сегменты их тела надежно защищены броней специальных пластин, а еще эти Cormocephalus coynei обладают мощным ядом, который вводят ничего не подозревающим жертвам с помощью похожих на клешни ногочелюстей (первой пары ног, на концах которых находятся ядовитые железы).

Ученые обнаружили, что эти существа являются сверххищниками всего острова Филипп – они занимают экологическую нишу хищных млекопитающих, которых там попросту нет. Сколопендр замечали за поеданием гекконов, сцинков, сверчков и некоторых рыб. Но главным открытием стало то, что Cormocephalus coynei питаются птенцами чернокрылых тайфунников (Pterodroma nigripennis) – представителей морских птиц из семейства буревестниковых.

По словам ученых, это исследование документирует первый зарегистрированный случай охоты многоножек на морских птиц.