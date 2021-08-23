Гигантские сколопендры в Австралии охотятся на морских птиц: неожиданное открытие

Группа ученых во главе с Люком Хэлпином из Университета Монаш задокументировала необычные пищевые пристрастия сколопендр Cormocephalus coynei, обитающих в южной части острова Филипп, расположенного почти в полутора тысячах километров от восточного побережья Австралии.
Сколопендра Cormocephalus coynei, также известная как многоножка с острова Филипп, была впервые обнаружена в этом регионе в 1792 году, но описана только в 1984-м. Эти членистоногие вырастают до 25 сантиметров в длину, сегменты их тела надежно защищены броней специальных пластин, а еще эти Cormocephalus coynei обладают мощным ядом, который вводят ничего не подозревающим жертвам с помощью похожих на клешни ногочелюстей (первой пары ног, на концах которых находятся ядовитые железы).
Ученые обнаружили, что эти существа являются сверххищниками всего острова Филипп – они занимают экологическую нишу хищных млекопитающих, которых там попросту нет. Сколопендр замечали за поеданием гекконов, сцинков, сверчков и некоторых рыб. Но главным открытием стало то, что Cormocephalus coynei питаются птенцами чернокрылых тайфунников (Pterodroma nigripennis) – представителей морских птиц из семейства буревестниковых.
По словам ученых, это исследование документирует первый зарегистрированный случай охоты многоножек на морских птиц.
С наступлением ночи сколопендры выходят из своих нор, чтобы преследовать жертв. Используя две чувствительные антенны, они перемещаются по лесной подстилке, которая служит их охотничьим угодьем. Чернокрылые тайфунники устраивают свои гнезда на земле, поэтому их птенцы являются для многоножек желанной целью.
Сколопендры вводят птенцам смертельный яд, парализуя жертву, после чего живьем поедают пернатых. Исследователи подсчитали, что Cormocephalus coynei уничтожают до четырех тысяч тайфунников ежегодно.
Однако ученые отмечают, что популяция этих птиц слишком многочисленна, чтобы сколопендры могли хоть как-то им навредить. Напротив, экосистема острова выигрывает от хищничества сколопендр, поскольку благодаря этому остров получает полезные питательные вещества из моря, где охотятся буревестники. Это помогает восстановить растительность, практически уничтоженную во время освоения острова людьми.
Команда провела 132 часа, наблюдая за ночной охотой сколопендр. Смоделировав прогноз рациона этих животных, исследователи обнаружили, что 48 процентов пищи хищников приходится на долю позвоночных животных, из которых 8 процентов – птенцы морских птиц.
В 1788 году остров Филипп и находящийся рядом более крупный остров Норфолк были превращены в колонию для преступников. В этот регион завезли свиней, коз и кроликов, существенно навредивших экосистеме региона. К началу ХХ века свиней и коз вывезли с островов, а в 1980-х годах регион покинули и кролики, что позволило популяциям морских птиц (и сколопендр) восстановиться.
Биологи отмечают, что их исследование позволяет лучше понять, как гигантизм членистоногих позволяет им занимать новые экологические ниши. Почитайте о гигантском раке-падальщике, которые прятался от исследователей в глубоководном желобе.