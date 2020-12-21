Гигантский айсберг, движущийся к острову Южная Георгия, раскололся

В 2017 году гигантский ледяной массив площадью 6000 км² оторвался от шельфового ледника Larsen C в Антарктиде и ушел в море. Первоначально обозначенный как А-68, позже он образовал три айсберга меньшего размера, один из которых был переименован в А-68а.
За последние несколько недель A68а подошел на опасное расстояние к острову Южная Георгия в южной части Атлантического океана, угрожая перекрыть жизненно важный доступ к океану для популяций пингвинов и тюленей, обитающих на острове.
Но когда на этой неделе массивный айсберг приблизился к западному краю шельфа острова, сильные подводные течения заставили его повернуться почти на 180 градусов, сообщил Герайнт Тарлинг, биолог-океанограф из Британской антарктической службы.
🔵Iceberg A-68A and A-68D near #SouthGeorgiaIsland🇬🇸 20 Dec - Red outlines are positions Dec 17, 18, and 19. Both icebergs still moving freely in southern direction #Copernicus🇪🇺 #Sentinel-3🛰️ Full-size ➡️ https://t.co/0Hj5X16wno More ➡️ https://t.co/oj8sb29qU2 #OpenData #scicomm pic.twitter.com/yujf6JEWel— Pierre Markuse (@Pierre_Markuse) December 20, 2020
В результате интенсивного поворота айсберг потерял большой кусок льда всего в 50 километрах от западного побережья острова. Новообразованный айсберг получил наименование A68d, и теперь он все дальше отходит от A68а. Ученые пока не дают оценку его размеров. Оба айсберга все еще свободно движутся в направлении Южной Георгии.
Ученые опасаются, что столкновение полностью уничтожит подводный шельф острова и морскую жизнь. Также существует вероятность того, что айсберги застрянут на береговой линии острова на 10 лет. Это перекроет доступ к океану для пингвинов и тюленей, которые спускаются в воду за рыбой и крилем, чтобы прокормить своих детенышей.
Остров Южная Георгия находится посреди аллеи течений, которые переносят крупные айсберги на север от Антарктиды к экватору. В 2004 году другой айсберг, названный A38-b, сел на мель у острова, став причиной гибели многих пингвинов и тюленей.
Южная Георгия — это необитаемый субантарктический остров в южной Атлантике, который административно принадлежит Великобритании. Это скалистый остров вулканического происхождения, покрытый тундрой и океаническими лугами. Южная Георгия является домом для разнообразных полярных обитателей, включая морских слонов (Mirounga), морских котиков (Arctocephalinae) и королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus).