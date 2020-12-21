Гигантский айсберг, движущийся к острову Южная Георгия, раскололся

В 2017 году гигантский ледяной массив площадью 6000 км² оторвался от шельфового ледника Larsen C в Антарктиде и ушел в море. Первоначально обозначенный как А-68, позже он образовал три айсберга меньшего размера, один из которых был переименован в А-68а.

За последние несколько недель A68а подошел на опасное расстояние к острову Южная Георгия в южной части Атлантического океана, угрожая перекрыть жизненно важный доступ к океану для популяций пингвинов и тюленей, обитающих на острове.

Но когда на этой неделе массивный айсберг приблизился к западному краю шельфа острова, сильные подводные течения заставили его повернуться почти на 180 градусов, сообщил Герайнт Тарлинг, биолог-океанограф из Британской антарктической службы.