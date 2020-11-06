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Природа

Гигантский айсберг может столкнуться с островом Южная Георгия

National Geographic Россия
06 ноября 2020
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Это грозит большим ущербом местным популяциям пингвинов и тюленей.

Спутниковые изображения показали, что айсберг длиной 158 километров и шириной 48 километров плывет по направлению к острову Южная Георгия в южной части Атлантического океана. Столкновение айсберга с островом может нанести ущерб местной дикой природе острова, который населяют пингвины и тюлени, сообщает New Atlas.

В 2017 году гигантский ледяной массив площадью 6000 км² оторвался от шельфового ледника Larsen C в Антарктиде и ушел в море. Первоначально обозначенный как А-68, позже он образовал три айсберга меньшего размера, один из которых был переименован в А-68а. Это событие вызвало значительный научный интерес, особенно после освобождения морского дна, которое было покрыто льдом в течение 120 000 лет. Теперь ветры и приливы направляют А-68а в сторону Южной Георгии.

Южная Георгия — это необитаемый субантарктический остров в южной Атлантике, который административно принадлежит Великобритании. Это скалистый остров вулканического происхождения, покрытый тундрой и океаническими лугами. Южная Георгия является домом для разнообразных полярных обитателей, включая морских слонов (Mirounga), морских котиков (Arctocephalinae) и королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus).

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Королевские пингвины и морской слон
Фото: Александр Перов
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Фото: Александр Перов

Айсберг может создать большую проблему для этих животных, если столкнется с землей на мелководье. Ущерб может проявиться не напрямую, а через нарушение режимов размножения и кормления птиц и животных, которые зависят от моря в плане поиска пищи. 

«Экосистемы, конечно, могут и будут восстанавливаться, но здесь есть опасность, что если этот айсберг застрянет, он может оставаться на одном месте 10 лет», — Герайнт Тарлинг, эколог Британской антарктической службы (BAS).

По словам Тарлинга, имеет огромное значение то расстояние, которое тюленям и пингвинам приходится преодолевать на море в поисках пищи во время выращивания детенышей. Если для кормления им придется делать большой крюк, это может привести к голодной смерти молодняка, к которому вовремя не вернутся родители.

«Однако айсберг принесет пользу, если останется в открытом океане. Он несет огромное количество пыли, которая удобряет океанский планктон в воде и каскадом поднимается по пищевой цепи. Этот планктон также притягивает углерод из атмосферы, частично компенсируя выбросы CO2 человеком», — отмечает Тарлинг.

BAS подчеркивает, что полной уверенности в том, что айсберг ударит по Южной Георгии, на самом деле нет. Не исключено, что он обогнет юг острова, а затем продвинется по краю континентального шельфа на северо-запад. Однако служба попросила Европейское космическое агентство собрать больше спутниковых снимков А-68а с аппарата Sentinel-1 и других космических радаров.

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