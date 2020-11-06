Гигантский айсберг может столкнуться с островом Южная Георгия

Спутниковые изображения показали, что айсберг длиной 158 километров и шириной 48 километров плывет по направлению к острову Южная Георгия в южной части Атлантического океана. Столкновение айсберга с островом может нанести ущерб местной дикой природе острова, который населяют пингвины и тюлени, сообщает New Atlas.

В 2017 году гигантский ледяной массив площадью 6000 км² оторвался от шельфового ледника Larsen C в Антарктиде и ушел в море. Первоначально обозначенный как А-68, позже он образовал три айсберга меньшего размера, один из которых был переименован в А-68а. Это событие вызвало значительный научный интерес, особенно после освобождения морского дна, которое было покрыто льдом в течение 120 000 лет. Теперь ветры и приливы направляют А-68а в сторону Южной Георгии.

Южная Георгия — это необитаемый субантарктический остров в южной Атлантике, который административно принадлежит Великобритании. Это скалистый остров вулканического происхождения, покрытый тундрой и океаническими лугами. Южная Георгия является домом для разнообразных полярных обитателей, включая морских слонов (Mirounga), морских котиков (Arctocephalinae) и королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus).