Гигантский айсберг, отколовшийся от Антарктиды в 2017 году, преодолел более 1 000 километров
12 июля 2017 года один из самых больших когда-либо замеченных айсбергов оторвался от материковой части Антарктиды. Спустя три года новые снимки, сделанные радиолокационным спутником Sentinel-1 Европейского космического агентства, показали, что айсберг преодолел более 1 000 км и остался относительно нетронутым.
Айсберг откололся от Антарктиды не в одночасье — ученые годами наблюдали, как разрастался разлом на поверхности шельфового ледника Ларсена. Окончательно отделившись, айсберг, названный А-68, оказался одним из самых больших за всю историю. Его площадь составила около 6 000 км2, а толщина — несколько сотен метров.
В течение первого года айсберг почти не дрейфовал, оказавшись на мели. За это время он потерял небольшой кусок льда, который получил название А-68В. Оригинальный айсберг был переименован в А-68А.
В феврале 2019 года A-68A наконец-то выбрался в открытые воды и начал дрейфовать на север, вдоль Антарктического полуострова. В апреле 2020 года он потерял еще один кусок, получивший название A-68C. После этого скорость перемещения айсберга увеличилась, и он прошел оконечность Антарктического полуострова, поднявшись к Южным Оркнейским островам.
По состоянию на 5 июля этого года айсберг прошел 1 050 километров с момента отделения от шельфового ледника Ларсена. Теперь, когда айсберг углубился в более бурные и теплые воды, ожидается, что он начнет распадаться немного быстрее.
Крупнейшим из когда-либо виденных айсбергов в наши времена был айсберг В15, который откололся от шельфового ледника Росса в 2000 году и имел площадь в 11 тысяч квадратных километров.
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