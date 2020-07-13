Гигантский айсберг, отколовшийся от Антарктиды в 2017 году, преодолел более 1 000 километров

12 июля 2017 года один из самых больших когда-либо замеченных айсбергов оторвался от материковой части Антарктиды. Спустя три года новые снимки, сделанные радиолокационным спутником Sentinel-1 Европейского космического агентства, показали, что айсберг преодолел более 1 000 км и остался относительно нетронутым.

Айсберг откололся от Антарктиды не в одночасье — ученые годами наблюдали, как разрастался разлом на поверхности шельфового ледника Ларсена. Окончательно отделившись, айсберг, названный А-68, оказался одним из самых больших за всю историю. Его площадь составила около 6 000 км2, а толщина — несколько сотен метров.

В течение первого года айсберг почти не дрейфовал, оказавшись на мели. За это время он потерял небольшой кусок льда, который получил название А-68В. Оригинальный айсберг был переименован в А-68А.

В феврале 2019 года A-68A наконец-то выбрался в открытые воды и начал дрейфовать на север, вдоль Антарктического полуострова. В апреле 2020 года он потерял еще один кусок, получивший название A-68C. После этого скорость перемещения айсберга увеличилась, и он прошел оконечность Антарктического полуострова, поднявшись к Южным Оркнейским островам.