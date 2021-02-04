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Природа

Гигантский айсберг проплыл мимо острова Южная Георгия и продолжает стремительно распадаться

National Geographic Россия
04 февраля 2021
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Фото: ESA
Похоже, экологическую катастрофу удалось предотвратить.

В 2017 году гигантский ледяной массив площадью 6000 км² оторвался от шельфового ледника Larsen C в Антарктиде и ушел в море. Первоначально обозначенный как А-68, позже он образовал три айсберга меньшего размера, самый большой из которых был переименован в А-68а.

В 2020 году спутниковые снимки и военные разведывательные полеты показали, что, хотя айсберг потерял более 30 процентов своего первоначального размера, он находился на курсе столкновения с островом Южная Георгия, который является одним из крупнейших в мире морских заповедников.

Были опасения, что A-68а может приземлиться на широких отмелях, окружающих остров, и нанести крупномасштабный ущерб окружающей среде, нарушив режим питания местных тюленей и пингвинов, разорвав морское дно и затопив море холодной пресной водой.

Этого сценария удалось избежать. Последние изображения, полученные флотом спутников ESA Copernicus, показывают, что айсберг свернул с курса на Южную Георгию и продолжил распадаться на более мелкие айсберги. К настоящему моменту первоначальный айсберг раскололся уже на девять кусков.

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Фото: ESA
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Фото: ESA
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Траектория движения айсберга после отделения от антарктического шельфа. Синими линиями обозначены исторические траектории айсбергов с 1970 по 2019 годы
Фото: ESA

Теперь айсберг A-68а имеет 60 км в длину и 22 км в ширину и находится в 225 км от Южной Георгии, дрейфуя на юг. Другие ледяные массивы также находятся на значительном отдалении от острова.

Как сообщают в ESA, спутники Copernicus продолжат отслеживать айсберги и океанские течения, поскольку ледяные массивы продолжают разрушаться.

Остров Южная Георгия находится посреди аллеи течений, которые переносят крупные айсберги на север от Антарктиды к экватору. В 2004 году другой айсберг, названный A38-b, сел на мель у острова, став причиной гибели многих пингвинов и тюленей.

Южная Георгия — это необитаемый субантарктический остров в южной Атлантике, который административно принадлежит Великобритании. Это скалистый остров вулканического происхождения, покрытый тундрой и океаническими лугами. Южная Георгия является домом для разнообразных полярных обитателей, включая морских слонов (Mirounga), морских котиков (Arctocephalinae) и королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus).

Посмотрите, как движутся льды в Антарктиде.

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