Гигантский айсберг проплыл мимо острова Южная Георгия и продолжает стремительно распадаться

В 2017 году гигантский ледяной массив площадью 6000 км² оторвался от шельфового ледника Larsen C в Антарктиде и ушел в море. Первоначально обозначенный как А-68, позже он образовал три айсберга меньшего размера, самый большой из которых был переименован в А-68а.

В 2020 году спутниковые снимки и военные разведывательные полеты показали, что, хотя айсберг потерял более 30 процентов своего первоначального размера, он находился на курсе столкновения с островом Южная Георгия, который является одним из крупнейших в мире морских заповедников.

Были опасения, что A-68а может приземлиться на широких отмелях, окружающих остров, и нанести крупномасштабный ущерб окружающей среде, нарушив режим питания местных тюленей и пингвинов, разорвав морское дно и затопив море холодной пресной водой.

Этого сценария удалось избежать. Последние изображения, полученные флотом спутников ESA Copernicus, показывают, что айсберг свернул с курса на Южную Георгию и продолжил распадаться на более мелкие айсберги. К настоящему моменту первоначальный айсберг раскололся уже на девять кусков.