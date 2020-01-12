Гигантский хвостокол – великан пресных вод
Познакомьтесь с гигантами, бороздящими речные системы тропических регионов – гигантские пресноводные хвостоколы-гимантуры (Himantura polylepis, также известны как Himantura chaophraya).
Эти древние рыбы мало изменились за миллионы лет: они могут достигать пяти метров в длину и весить до 600 килограммов. В основном они неприметного коричневого или серого оттенка, по форме, как и остальные скаты, напоминают оживший блин, а их длинные хвосты оснащены смертельно ядовитым шипом.
Himantura polylepis обитают в тропических водах крупных рек Индокитая и Борнео, хотя исторически были широко распространены по всей Южной и Юго-Восточной Азии и Океании. Они встречаются в реке Меконг вплоть до округа Чан Хонг Таиланда, а также в реках Чаупхрая, Нан, Мэкхлонг, Бэн Пекон, Прачин Бури и Тапи на Борнео. Этот вид скатов обитает в реке Махакам на Калимантане и Кинабатанган, штат Сабах. Ранее они попадались в штате Саравак, однако за последние десятки лет случаев их вылова не было.
Обособленные популяции Himantura polylepis, обитающие в разных реках, вероятно, изолированы друг от друга; хотя скаты этого вида встречаются в солоноватых водах, скорее всего они не пересекают морские акватории. Эти громадины-хвостоколы – донные рыбы, которые предпочитают держаться ближе к илистому и песчаному дну. Иногда, вопреки ожиданию, они попадаются вблизи густонаселенных городских районов.
Рацион этих скатов составляют мелкие беспозвоночные, такие как ракообразные и моллюски, которых они обнаруживают с помощью электрорецепции. Их часто можно видеть у края берега, где они, вероятно, кормятся земляными червями.
Эти хвостоколы относятся к живородящим рыбам: мать вынашивает икру внутри себя, не делая кладку в воде, и детеныши появляются наружу лишь после того, как покинут оболочку.
Himantura polylepis в целом неагрессивны, хотя при общении с ними все равно стоит быть внимательным, поскольку их ядовитый длинный шип способен пробить кость. Они не являются объектом целевого лова, но часто случайно попадаются в сети и ловушки. Эти скаты считаются трудной добычей: даже попавшихся на крючок рыб бывает трудно вытащить из воды, поскольку они часто зарываются в толщу ила. Также эти гиганты пресных вод невероятно сильны: известны случаи, когда они тащили за собой лодки вверх по течению или даже утаскивали под воду.
Несмотря на то, что мясо взрослых скатов не используют в пищу, их убивают или калечат. Этих хвостоколов ценят рыболовы-любители, их содержат в публичных аквариумах.