Познакомьтесь с гигантами, бороздящими речные системы тропических регионов – гигантские пресноводные хвостоколы-гимантуры (Himantura polylepis, также известны как Himantura chaophraya).

Эти древние рыбы мало изменились за миллионы лет: они могут достигать пяти метров в длину и весить до 600 килограммов. В основном они неприметного коричневого или серого оттенка, по форме, как и остальные скаты, напоминают оживший блин, а их длинные хвосты оснащены смертельно ядовитым шипом.

Himantura polylepis обитают в тропических водах крупных рек Индокитая и Борнео, хотя исторически были широко распространены по всей Южной и Юго-Восточной Азии и Океании. Они встречаются в реке Меконг вплоть до округа Чан Хонг Таиланда, а также в реках Чаупхрая, Нан, Мэкхлонг, Бэн Пекон, Прачин Бури и Тапи на Борнео. Этот вид скатов обитает в реке Махакам на Калимантане и Кинабатанган, штат Сабах. Ранее они попадались в штате Саравак, однако за последние десятки лет случаев их вылова не было.

Обособленные популяции Himantura polylepis, обитающие в разных реках, вероятно, изолированы друг от друга; хотя скаты этого вида встречаются в солоноватых водах, скорее всего они не пересекают морские акватории. Эти громадины-хвостоколы – донные рыбы, которые предпочитают держаться ближе к илистому и песчаному дну. Иногда, вопреки ожиданию, они попадаются вблизи густонаселенных городских районов.