Гигантский изопод, похожий на Дарта Вейдера, найден в Яванском море

На большой глубине в морях и океанах (от 720 до 2100 метров), в полной темноте, где давление высокое, а температура очень низкая, где на дно медленно оседает снегопадом детрит — разложившиеся останки умерших в водной толще выше животных — проворно ползают среди других морских обитателей гигантские изоподы. Это равноногие раки с семью парами ног, которые напоминают мокриц и могут достигать внушительных размеров (представьте себе мокрицу длиной 76 сантиметров — вот и будет вам гигантский изопод).

Выглядят они не то чтобы очень притягательно, но как минимум занятно.