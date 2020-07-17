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Природа

Гигантский изопод, похожий на Дарта Вейдера, найден в Яванском море

National Geographic Россия
17 июля 2020
Bathynomus raksasa
Фото: Indonesian Institute of Sciences
Это второй по величине вид среди всех гигантских изопод.

На большой глубине в морях и океанах (от 720 до 2100 метров), в полной темноте, где давление высокое, а температура очень низкая, где на дно медленно оседает снегопадом детрит — разложившиеся останки умерших в водной толще выше животных — проворно ползают среди других морских обитателей гигантские изоподы. Это равноногие раки с семью парами ног, которые напоминают мокриц и могут достигать внушительных размеров (представьте себе мокрицу длиной 76 сантиметров — вот и будет вам гигантский изопод). 

Выглядят они не то чтобы очень притягательно, но как минимум занятно. 

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Гигантский изопод, самый крупный представитель рода Bathynomus
Фото: NOAA Ocean Explorer / Flickr
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Гигантский изопод, самый крупный представитель рода Bathynomus
Фото: NOAA Ocean Explorer / Flickr

Не так давно биологи обнаружили новый вид изопод, который совсем немного уступает в размерах самому крупному представителю рода — гигантскому изоподу Bathynomus giganteus. Новое равноногое ракообразное было найдено на глубине около 1000 метров в Зондском проливе, соединяющем Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Экспедиция, в ходе которой был найден гигантский изопод, состоялась в 2018 году, в ней принимали участие исследователи из Индонезийского института наук (LIPI) и Национального университета Сингапура. 

Теперь, существо, чья голова и сложные большие глаза напоминают шлем лорда ситхов из саги «Звездные войны», было формально описано как новый вид и получило имя Bathynomus raksasa. 

Гигантские изоподы — падальщики, они питаются останками мертвых животных, которые опускаются на морское дно. Тем не менее, эти животные могут охотиться на медленно передвигающуюся добычу, такую как морские огурцы, губки и другой зообентос.

Bathynomus giganteus, номенклатурный тип этого рода, считается самым большим изоподом в мире. По словам исследователей из LIPI, В. raksasa — второй по величине вид изопод. 

Идентификация вида проводилась по мужскому голотипу размером 363 миллиметра и женскому паратипу размером 298 миллиметров.

Bathynomus raksasa
Conni Margaretha Sidabalok / ZooKeys
«В целом, Bathynomus raksasa больше всего похож на Bathynomus giganteus и Bathynomus lowryi по размеру и характеристикам нижних сегментов брюшка», — Конни Маргарета Сидабалок, ведущий автор исследования.
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Conni Margaretha Sidabalok / ZooKeys

По ее словам, разница между этими видами заключается в форме антенны на голове, форме самой головы, хвостовых шипах и некоторых других особенностях. 

Сидабалок отмечает, что открытие нового вида напоминает о большом потенциале биоразнообразия Индонезии, который далеко еще не раскрыт. 

Посмотрите, как гигантский изопод раздевается на камеру. 

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