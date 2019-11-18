Гигантский кит проплывает под серферами: видео

Серые киты (лат. Eschrichtius robustus или Eschrichtius gibbosus) зимуют и плодятся в Калифорнийском заливе, а летом нагуливают жир в Чукотском, Беринговом и ряде других морей. Их популяция сравнительно многочисленна: насчитывается около 26 000 особей. Длина тела взрослых серых китов до 15 м, масса — до 35 т.

Эти морские животные в меньшей степени по сравнению с сородичами утратили связь с землей, так как держатся у побережья и размножаются в мелководных заливах. Во время миграций они нередко подплывают близко к берегу: из любопытства или чтобы сбросить паразитов, потеревшись о песок.

Недавно на видео попала удивительная встреча людей и молодого кита. Группа серферов ждала волны на пляже города Дана-Пойнт в Калифорнии. 18-летний школьник Пэйтон Ландас (Payton Landaas) решил осмотреть акваторию с высоты, использовав дрон, чтобы найти лучшие волны. Он вовремя заметил всплеск, который мог произвести кит, и направил беспилотник ближе.