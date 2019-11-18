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Природа

Гигантский кит проплывает под серферами: видео

Анастасия Баринова
18 ноября 2019
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Фото: Payton Landaas/YouTube
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Фото: Payton Landaas/YouTube
Видео снял школьник, желавший проверить волны на побережье.

Серые киты (лат. Eschrichtius robustus или Eschrichtius gibbosus) зимуют и плодятся в Калифорнийском заливе, а летом нагуливают жир в Чукотском, Беринговом и ряде других морей. Их популяция сравнительно многочисленна: насчитывается около 26 000 особей. Длина тела взрослых серых китов до 15 м, масса — до 35 т.

Эти морские животные в меньшей степени по сравнению с сородичами утратили связь с землей, так как держатся у побережья и размножаются в мелководных заливах. Во время миграций они нередко подплывают близко к берегу: из любопытства или чтобы сбросить паразитов, потеревшись о песок.

Недавно на видео попала удивительная встреча людей и молодого кита. Группа серферов ждала волны на пляже города Дана-Пойнт в Калифорнии. 18-летний школьник Пэйтон Ландас (Payton Landaas) решил осмотреть акваторию с высоты, использовав дрон, чтобы найти лучшие волны. Он вовремя заметил всплеск, который мог произвести кит, и направил беспилотник ближе.

Пэйтон оказался прав: к берегу двигался кит. На его пути находились серферы, но они не испугались — возможно, они и не замечали удивительного соседа, пока тот не подплыл совсем близко и не ударил хвостом (один человек тут же поспешил покинуть это место). Пэйтон, находившийся далеко на утесе, не мог их предупредить, но ничего трагического не произошло — кит продолжил плавание, не причинив никому даже случайного вреда.

К сожалению, у дрона начали разряжаться батарейки, и молодой человек вернул аппарат обратно. Посмотрите, как дайвер оказался в пасти кита.