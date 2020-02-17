Гигантский розовый морской дьявол в Австралии: видео

Финский фотограф Кристиан Лэйн (Kristian Laine) повстречал в акватории Большого Барьерного рифа уникальную рыбу – манту, или гигантского морского дьявола (лат. Manta birostris) по прозвищу «Инспектор Клузо». Имя дано в честь инспектора полиции из серии комедийных кинофильмов о «розовой пантере», но в данном случае розовым является именно «инспектор» – огромный скат.
Впервые розовую манту длиной 3,3 метра заметили в 2015 году, и с тех пор она попадалась на глаза лишь несколько раз. По всей видимости, необычный цвет кожи является результатом какой-то генетической мутации. Основная версия – эритризм: нарушение пигментации в пользу красного, оранжевого или розоватого цвета. Это может быть вызвано или излишним количеством красного пигмента, или недостатком черного, а в ряде случаев причиной является питание. Что именно сделало Инспектора Клузо розовым, ученые не знают, и это единственная особь своего вида с таким кожным покровом.
Кристиан Лэйн с восторгом рассказывает о встрече с необычным морским обитателем. Он наблюдал за рыбой около получаса с расстояния около метра, а та, казалось, улыбалась человеку. И несмотря на то, что Инспектор отличается от своих сородичей – вести нормальный образ жизни ему это не мешает. По словам Лэйна, скат был замечен в группе других морских дьяволов во время брачного ритуала.
Узнайте об этих грациозных рыбах больше.