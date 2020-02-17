Гигантский розовый морской дьявол в Австралии: видео

Впервые розовую манту длиной 3,3 метра заметили в 2015 году, и с тех пор она попадалась на глаза лишь несколько раз. По всей видимости, необычный цвет кожи является результатом какой-то генетической мутации. Основная версия – эритризм: нарушение пигментации в пользу красного, оранжевого или розоватого цвета. Это может быть вызвано или излишним количеством красного пигмента, или недостатком черного, а в ряде случаев причиной является питание. Что именно сделало Инспектора Клузо розовым, ученые не знают, и это единственная особь своего вида с таким кожным покровом.