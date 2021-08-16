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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Гигантский айсберг «поцеловал» антарктическое побережье

National Geographic Россия
16 августа 2021
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Исследователи полагали, что это приведет к расколу шельфового ледника Бранта.

Массивный айсберг, площадью сопоставимый с территорией Санкт-Петербурга, ударился о побережье Антарктиды. Как показали спутниковые снимки, контакт был не столь значительным, чтобы привести к образованию нового айсберга, хотя такой сценарий нельзя было исключать.

Столкновение произошло в районе шельфового ледника Бранта. Ученые из Великобритании с интересом наблюдали за событием, поскольку ледник находится неподалеку от их базы. Исследовательская станция Halley на материке пока законсервирована, поскольку существует неопределенность относительно того, как поведет себя лед в этом районе. 

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«Мы очень внимательно следили за ситуацией в течение последних шести месяцев, потому что A74 дрейфует в том же районе. Сильные восточные ветры спровоцировали ускорение айсберга, в результате чего он проскользнул по краю западного Бранта», – Олли Марш, исследователь из Британской антарктической службы (BAS).

В последние годы в дальнем западном секторе шельфа образовалась огромная трещина, получившая название Chasm 1 (Пропасть 1). Если этот участок окончательно отколется от континента, это приведет к образованию айсберга площадью около 1700 квадратных километров. 

Исследователи полагали, что откол могло спровоцировать столкновение с А74, но этого пока не произошло. В BAS отмечают, что раскол шельфа стал бы благоприятным событием, поскольку положил бы конец неопределенности, связанной со станцией. 

Ученые продолжают изучать ситуацию с помощью датчиков GPS, установленных на шельфовом леднике и на А74. Эти приборы ежечасно и ежедневно передают данные в штаб-квартиру в Кембридже и фиксируют любые резкие движения льда.

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