Гигантский айсберг «поцеловал» антарктическое побережье

Массивный айсберг, площадью сопоставимый с территорией Санкт-Петербурга, ударился о побережье Антарктиды. Как показали спутниковые снимки, контакт был не столь значительным, чтобы привести к образованию нового айсберга, хотя такой сценарий нельзя было исключать.
Столкновение произошло в районе шельфового ледника Бранта. Ученые из Великобритании с интересом наблюдали за событием, поскольку ледник находится неподалеку от их базы. Исследовательская станция Halley на материке пока законсервирована, поскольку существует неопределенность относительно того, как поведет себя лед в этом районе.
В последние годы в дальнем западном секторе шельфа образовалась огромная трещина, получившая название Chasm 1 (Пропасть 1). Если этот участок окончательно отколется от континента, это приведет к образованию айсберга площадью около 1700 квадратных километров.
Исследователи полагали, что откол могло спровоцировать столкновение с А74, но этого пока не произошло. В BAS отмечают, что раскол шельфа стал бы благоприятным событием, поскольку положил бы конец неопределенности, связанной со станцией.
Ученые продолжают изучать ситуацию с помощью датчиков GPS, установленных на шельфовом леднике и на А74. Эти приборы ежечасно и ежедневно передают данные в штаб-квартиру в Кембридже и фиксируют любые резкие движения льда.