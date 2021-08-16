Гигантский айсберг «поцеловал» антарктическое побережье

Массивный айсберг, площадью сопоставимый с территорией Санкт-Петербурга, ударился о побережье Антарктиды. Как показали спутниковые снимки, контакт был не столь значительным, чтобы привести к образованию нового айсберга, хотя такой сценарий нельзя было исключать.

Столкновение произошло в районе шельфового ледника Бранта. Ученые из Великобритании с интересом наблюдали за событием, поскольку ледник находится неподалеку от их базы. Исследовательская станция Halley на материке пока законсервирована, поскольку существует неопределенность относительно того, как поведет себя лед в этом районе.