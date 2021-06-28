Гигантское антарктическое озеро исчезло всего за 3 дня

Изучая спутниковые снимки Антарктиды, ученые обнаружили исчезновение крупного антарктического озера, в котором летом собиралась талая вода.
Исследователи сообщают, что водоем, находившийся на шельфовом леднике Амери в Восточной Антарктиде мог накапливать 600-750 миллионов кубических метров воды.
Анализ радиолокационных снимков показал, что озеро исчезло в июне 2019 года всего за три дня. На его месте осталась кратероподобная впадина площадью около 11 квадратных километров со скоплением колотого льда, покрывавшего ранее поверхность озера. Однако летом 2020 года во впадине снова стала собираться талая вода – вскоре там образовалось новое озеро, но все же оно значительно меньше предыдущего.
Разумеется, такое количество воды не могло просто взять и испариться. Ученые считают, что слой льда под огромным резервуаром воды, скорее всего, в какой-то момент не выдержал нагрузки.
Измерения, проведенные с помощью спутника NASA ICESat-2, также зарегистрировали изменения высоты шельфового ледника в результате вытеснения воды. Исследователи отметили, что поднятие ледника было ожидаемым событием, поскольку на него перестал давить такой огромный вес жидкости. В данном случае регион, который раньше был озером, поднялся на целых 36 метров.
Ученые пока не готовы напрямую связать это событие с изменением климата, поскольку для такого утверждения слишком мало данных. Однако за подобными явлениями нужно наблюдать, поскольку они напрямую увеличивают объем воды в океане, что в свою очередь повышает уровень моря.
Прогнозируется, что к 2050 году таяние поверхности Антарктики удвоится, что вызывает опасения по поводу стабильности других шельфовых ледников, отмечают авторы работы. Они поясняют, что такие гидроразрывы остаются недостаточно изученными, а современные модели ледяного покрова все еще не включают реалистичную трактовку этих процессов.