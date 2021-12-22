Гималайские ледники тают с невероятной скоростью

Гималаи называют «третьим полюсом»: этот горный массив содержит третье по величине количество ледникового льда в мире после Антарктиды и Арктики. Как и оба этих региона, Гималаи испытывают на себе последствия изменения климата, и их 15 000 ледяных щитов исчезают очень быстро. За 700 лет, прошедших со времени начала Малого ледникового периода (XIV век) гималайские ледники потеряли около 40% своей площади: от 390 до 586 кубических километров льда.

И если поначалу скорость истончения ледового покрова составляла от -0,011 до -0,020 м в год, то в последние десятилетия эти показатели колебались на уровне от -0,03 м в год до -0,18 м в год. Это десятикратное ускорение намного превышает темпы любых изменений, которые специалисты фиксируют за столетние периоды в других частях мира.