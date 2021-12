Гималайские ледники тают с невероятной скоростью

Скорость таяния за последние десятилетия выросла почти в десять раз.

The water supply of millions of people in Asia is under threat from the accelerating melt of the Himalayan glaciers, @glacio_cook from @Geog_UoD and experts at @SoGLeeds have warned 🏔️ 🌊



Read more 👉 https://t.co/wVj1aK2SG8 pic.twitter.com/GDsioFeu9C