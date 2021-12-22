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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Гималайские ледники тают с невероятной скоростью

Анастасия Баринова
22 декабря 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Sharada Prasad/Wikipedia
Скорость таяния за последние десятилетия выросла почти в десять раз.

Ученые из нескольких британских университетов представили исследование, в котором очень тревожные выводы. Выяснилось, что скорость исчезновения льда в Гималаях возросла в 10 раз за последние четыре десятилетия по сравнению с предыдущими семью столетиями.

Гималаи называют «третьим полюсом»: этот горный массив содержит третье по величине количество ледникового льда в мире после Антарктиды и Арктики. Как и оба этих региона, Гималаи испытывают на себе последствия изменения климата, и их 15 000 ледяных щитов исчезают очень быстро. За 700 лет, прошедших со времени начала Малого ледникового периода (XIV век) гималайские ледники потеряли около 40% своей площади: от 390 до 586 кубических километров льда.

И если поначалу скорость истончения ледового покрова составляла от -0,011 до -0,020 м в год, то в последние десятилетия эти показатели колебались на уровне от -0,03 м в год до -0,18 м в год. Это десятикратное ускорение намного превышает темпы любых изменений, которые специалисты фиксируют за столетние периоды в других частях мира.

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Ethan Lee/Scientific Reports

Самые быстрые потери льда наблюдаются в Восточном Непале и Бутане. Ученые предупреждают, что таяние ледников угрожает сельскому хозяйству и водоснабжению миллионов людей в Южной Азии. В более далекой перспективе оно будет способствовать повышению уровня моря.

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