Гималайские ледники тают с невероятной скоростью

Ученые из нескольких британских университетов представили исследование, в котором очень тревожные выводы. Выяснилось, что скорость исчезновения льда в Гималаях возросла в 10 раз за последние четыре десятилетия по сравнению с предыдущими семью столетиями.
The water supply of millions of people in Asia is under threat from the accelerating melt of the Himalayan glaciers, @glacio_cook from @Geog_UoD and experts at @SoGLeeds have warned 🏔️ 🌊— University of Dundee (@dundeeuni) December 20, 2021
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Гималаи называют «третьим полюсом»: этот горный массив содержит третье по величине количество ледникового льда в мире после Антарктиды и Арктики. Как и оба этих региона, Гималаи испытывают на себе последствия изменения климата, и их 15 000 ледяных щитов исчезают очень быстро. За 700 лет, прошедших со времени начала Малого ледникового периода (XIV век) гималайские ледники потеряли около 40% своей площади: от 390 до 586 кубических километров льда.
И если поначалу скорость истончения ледового покрова составляла от -0,011 до -0,020 м в год, то в последние десятилетия эти показатели колебались на уровне от -0,03 м в год до -0,18 м в год. Это десятикратное ускорение намного превышает темпы любых изменений, которые специалисты фиксируют за столетние периоды в других частях мира.
Самые быстрые потери льда наблюдаются в Восточном Непале и Бутане. Ученые предупреждают, что таяние ледников угрожает сельскому хозяйству и водоснабжению миллионов людей в Южной Азии. В более далекой перспективе оно будет способствовать повышению уровня моря.