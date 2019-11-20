Гималайский медведь занимается кунг-фу: видео

18 лет назад в Японии был спасен гималайский медвежонок после того, как его мать убили браконьеры. Животное, получившее кличку Клод (Claude), живет в зоопарке Хиросимы Asa Zoological Park. Продолжительность жизни гималайских медведей (лат. Ursus thibetanus) – около 25 лет в дикой природе и до 44 – в неволе, так что сейчас Клод находится в самом расцвете сил.



Он активен и любит играть, нередко используя для этого палку: на видео это попадало не менее четырех раз. Клод преуспел в занятиях с палкой, и его движения напоминают зрителям упражнения из школы боевых искусств кунг-фу.