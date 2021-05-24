Глаза байкальских рачков поведали о климатических катастрофах прошлого

Изучая зрение байкальских рачков-амфипод, иркутские биологи обнаружили, что все виды, обитающие в озере, в какой-то момент потеряли одну и ту же группу светочувствительных белков опсинов. По мнению ученых, это могло произойти из-за того, что в прошлом значительная часть Байкала была покрыта толстым слоем льда — это заставило его обитателей адаптироваться к выживанию в сумерках. Статья об исследовании, поддержанном грантом Президентской программы Российского научного фонда, опубликована в журнале BMC Ecology and Evolution.

В Байкале обитает множество животных, но наибольшее разнообразие получили именно рачки-амфиподы, которые населяют как литораль (мелководье) озера, так и зоны больших глубин. Всего амфипод в Байкале около 350 видов и подвидов, и у абсолютного большинства из них большие фасеточные глаза. Кроме того, у многих видов форма и цвет глаз даже являются видоспецифичными признаками — то есть помогают отличить один вид от другого. Это говорит о важности зрения для местных популяций.

Изначально группа ученых из НИИ биологии Иркутского государственного университета занималась поиском у байкальских амфипод новых зрительных белков опсинов. Опсины — светочувствительные рецепторы, которые находятся в клетках сетчатки — вызывают большой интерес, поскольку потенциально могут найти применение в оптогенетике. Эндемичные рачки были выбраны исследователями не случайно. Дело в том, что Байкал — единственное озеро на нашей планете, в котором благодаря насыщенности кислородом толщи воды пресноводные организмы могут обитать на глубинах больше полутора километров.

При этом, если в литорали Байкала свет проникает на глубины до 40 метров, то начиная с глубины более 100 метров света практически нет: там всегда стабильная холодная температура и очень темно. При этом во всех зонах глубин Байкала обитают рачки-амфиподы, которых в озере насчитывают 350 видов и подвидов. Именно потенциальное разнообразие белков у этого множества видов и привлекло исследователей.