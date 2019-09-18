Гну пытается защитить детеныша от шакалов: видео

Две южноафриканские туристки, посещавшие Национальный парк Крюгера, стали свидетельницами душераздирающей сцены: два шакала напали на детеныша гну. Первая атака осталась за кадром: туристки увидели малыша, уже лежащего на земле и, вероятно, раненого – пытаясь подняться, он каждый раз падал.



Шакалы действовали слаженно: пока мать отбивалась от одного, второй нападал с противоположной стороны. Шакал – скорее всего, это был полосатый или чепрачный подвид этих псовых – в среднем имеет массу 6-14 кг, и против 250-килограммовой гну (лат. Connochaetes) в одиночку шансов не имеет. По этой причине у шакалов есть беспроигрышная тактика групповой охоты, и она оказалась успешной.



Сколько бы ни пыталась мать защитить своего детеныша – хищники поочередно наносили ему новые и новые укусы; притом в процессе защиты гну несколько раз случайно сама задевала малыша копытами. В результате однажды он уже не смог подняться.