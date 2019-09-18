Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Гну пытается защитить детеныша от шакалов: видео

Анастасия Баринова
18 сентября 2019
ezgif-2-bcfa50ab8f98.jpg
Фото: Kruger Sightings
8889.jpg
Фото: Kruger Sightings
В дикой природе побеждает сильнейший.

Две южноафриканские туристки, посещавшие Национальный парк Крюгера, стали свидетельницами душераздирающей сцены: два шакала напали на детеныша гну. Первая атака осталась за кадром: туристки увидели малыша, уже лежащего на земле и, вероятно, раненого – пытаясь подняться, он каждый раз падал.

Шакалы действовали слаженно: пока мать отбивалась от одного, второй нападал с противоположной стороны. Шакал – скорее всего, это был полосатый или чепрачный подвид этих псовых – в среднем имеет массу 6-14 кг, и против 250-килограммовой гну (лат. Connochaetes) в одиночку шансов не имеет. По этой причине у шакалов есть беспроигрышная тактика групповой охоты, и она оказалась успешной.

Сколько бы ни пыталась мать защитить своего детеныша – хищники поочередно наносили ему новые и новые укусы; притом в процессе защиты гну несколько раз случайно сама задевала малыша копытами. В результате однажды он уже не смог подняться.

Исход битвы был предрешен, и туристки не стали дожидаться кровавой трапезы. По их словам, при всей жестокости сцены утешением может быть мысль, что шакалам тоже нужно кормить свое потомство, а сцена, попавшая в кадр, ярко иллюстрирует естественные законы природы.

Посмотрите, как детеныш антилопы гну гонится за автомобилем.

/upload/iblock/13b/13be3d418b2dbb6c1f577741dc289689.jpg
Природа
Антилопа гну сражается с львицами: видео
62261346_2382171448515754_7614139613149396992_o.jpg
Природа
Слоненок делает первые шаги: видео
/upload/iblock/b22/b22b3c2ded404144e34293de53e739e1.jpg
Природа
Забава для хищника: леопард поймал детеныша антилопы
/upload/iblock/1a2/1a2d271f6ba3d37027c28c31409450b6.jpg
Природа
"Поцелуй" леопарда и буйвола: удивительный кадр
Кратер вулкана Тамбора
Наука
Извержение вулкана Тамбора вызвало «год без лета». Теперь это доказанный факт
01-giant-salamander-nationalgeographic_1102516.adapt.1900.1.jpg
Звери
Какая амфибия – самая большая на свете? Учёные определили по ДНК!
Первое фолио Шекспира с пометками Мильтона
Наука
Найдена копия первого фолио Шекспира с примечаниями. Их сделал Мильтон
Луна
Космос
Россия и Китай будут сотрудничать в освоении Луны и дальнего космоса
IMG_0977.jpg
Калейдоскоп
Synergy Global Forum 2019: большие цели на глобальном форуме