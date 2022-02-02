Голодные белые медведи чаще выходят к людям из-за потепления. Что делать?

Стремительное таяние льдов вынуждает хищников жить на берегу, где им не всегда хватает корма.

Незваные гости

Белые медведи стали все чаще выходить к людям в поисках пищи. Это произошло из-за изменения климата, приводящего к таянию льдов — главной площадки для питания животных, рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН Илья Мордвинцев.

Как объяснил Мордвинцев, белые медведи — единственные из наземных млекопитающих, которые проводят большую часть жизни на дрейфующих льдах, откуда они охотятся. Однако из-за таяния льдов хищники вынуждены оставаться на берегу, где им не всегда хватает корма.

Стремительное потепление в Арктике сильно осложняет существование медведей: они вынуждены приспосабливаться, выискивая новые источники пропитания.

«На Ямале, например, животные ловят рыбу в устьях рек, к тому же иногда при приливах туда заходят тюлени. Кроме того, там активно гнездуются арктические птицы и медведи могут охотиться на них, собирать яйца», — рассказал ученый.

Однако условия для жизни хищников не всегда складываются так благополучно: например, на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа им приходится искать себе пищу на скалах, где гнездятся птицы. В этих местах ученые часто находят и павших медведей, и медведей в крайней степени истощения.

Фото: Николай Гернет

Происходящее с климатом стало причиной передвижения белых медведей к югу Арктики, где животные начали осваивать нетипичные для них территории. По мнению исследователей, такая миграция может создать серьезную угрозу для северных поселений.

Случаев заходов хищников в поселки становится больше с каждым годом: эти проблемы уже возникают на Новой Земле и в Ненецком округе, в районе поселка Варандей, где активно ведется газонефтеразработка.

Ошибки северян

В некоторых случаях в сложившейся ситуации виноваты сами люди, считает биолог и исследователь Анатолий Кочнев, который 38 лет проработал на Крайнем Севере и пережил два десятка нападений белых медведей. Как он сказал в беседе с «National Geographic Россия», одна из главных ошибок, которую допускают северяне — сами подкармливают животных, а затем не могут их прогнать.

Анатолий Кочнев биолог и исследователь «Я часто вижу в сети видео, например, с Новой Земли, где люди кормят медведей, некоторые — прямо из окошек домов. А потом эти же люди начинают жаловаться, что животные начинают на них нападать, калечат кого-то, убивают. Требуют отстреливать хищников. Но к этому приводит поведение людей, их неправильное понимание любви к животным».

Одной из самых известных историй, когда люди сами привлекли зверей, произошла этой зимой в ЯНАО: в январе двое медвежат пришли к Харасавэйскому месторождению, и вахтовики стали подкармливать их своими обедами. Когда медвежата, получившие клички Хара и Савэй, стали наведываться к людям регулярно, было решено вывезти их на вертолете в тундру.

Фото: Анна: nat-geo.ru/community/user/232958/

Однако спустя 18 дней медвежата вернулись к вахтовикам, пройдя ради их обедов 600 километров. Это расстояние практически равно длине полуострова Ямал — она составляет 700 километров. 26 января специалисты эвакуировали медвежат от Харасавэйского месторождения в Гыданский заповедник.

Для транспортировки Хары и Савэя их обездвижили ветеринарными препаратами. Также на их телах закрепили маячки, которые теперь будут отслеживать передвижение животных в режиме реального времени.

советует Анатолий Кочнев биолог и исследователь «Другая частая ошибка людей при встрече с медведями, например, в тундре, состоит в том, что они недооценивают опасность животных. И ведут себя так, будто смотрят кино: начинают снимать видео и фотографировать, могут походить к медведю и провоцировать его к нападению. На самом деле, от хищников лучше держаться подальше, постараться медленно отойти, пока они не вас не заметили».

Опасная планировка

Другая причина, по которой белые медведи приходят к людям, кроется в неверной планировке самих северных поселений. Как отмечает биолог, в 30-х и 40-х годах XX века, когда началось активное освоение советской Арктики, и в Заполярье стали строить поселки, ситуация с белыми медведями обстояла иначе.

Во-первых, по закону в них можно было стрелять, а во-вторых, они все-таки жили на льдах и на берег сходили редко.

«В селе, где я работаю, школа-интернат стоит прямо на берегу моря. Это именно то место, где чаще всего появляются медведи. Сейчас правильнее было бы обустроить эту школу в центре поселка, или обнести ее, а то и весь поселок специальными металлическими ограждениями. Но для этого он должен быть построен более компактно», — говорит Анатолий Кочнев.

Фото: Александр Обоимов

Кроме того, многие села на севере построены возле мысов: это делалось для того, чтобы туда могли приходить и разгружаться суда. Но мысы — это одновременно и самые богатые на пищу места для медведей: там расположены колонии птиц, туда прибивает туши китов, моржей и тюленей.

Анатолий Кочнев биолог и исследователь «Около мыса образуется бухта, которую он защищает от ветра. Там раньше всего замерзает море, и тюлени вылезают на лед. И белые медведи ждут, когда мыс замерзнет, чтобы начать охоту. Но очень часто там же находятся и человеческие поселения. Это большая проблема, которая будет только усугубляться. Если мы хотим продолжать осваивать Арктику, нам нужно вести это обдуманно, чтобы не сталкивать людей и медведей».

Белый медведь — самый крупный наземный хищник на Земле. Его длина может достигать трех метров, а высота в холке — 130-150 сантиметров. Всего в мире обитает около 25 тысяч белых медведей, животное занесено в Красные книги Международного союза охраны природы, США, Канады, Российской Федерации.

Некоторые ученые обеспокоены, что к 2100 году из-за изменений климата белые медведи могут полностью исчезнуть с лица Земли.