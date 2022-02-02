Голодные белые медведи чаще выходят к людям из-за потепления. Что делать?

Стремительное таяние льдов вынуждает хищников жить на берегу, где им не всегда хватает корма.
Незваные гости
Белые медведи стали все чаще выходить к людям в поисках пищи. Это произошло из-за изменения климата, приводящего к таянию льдов — главной площадки для питания животных, рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН Илья Мордвинцев.
Как объяснил Мордвинцев, белые медведи — единственные из наземных млекопитающих, которые проводят большую часть жизни на дрейфующих льдах, откуда они охотятся. Однако из-за таяния льдов хищники вынуждены оставаться на берегу, где им не всегда хватает корма.
Стремительное потепление в Арктике сильно осложняет существование медведей: они вынуждены приспосабливаться, выискивая новые источники пропитания.
«На Ямале, например, животные ловят рыбу в устьях рек, к тому же иногда при приливах туда заходят тюлени. Кроме того, там активно гнездуются арктические птицы и медведи могут охотиться на них, собирать яйца», — рассказал ученый.
Однако условия для жизни хищников не всегда складываются так благополучно: например, на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа им приходится искать себе пищу на скалах, где гнездятся птицы. В этих местах ученые часто находят и павших медведей, и медведей в крайней степени истощения.
Происходящее с климатом стало причиной передвижения белых медведей к югу Арктики, где животные начали осваивать нетипичные для них территории. По мнению исследователей, такая миграция может создать серьезную угрозу для северных поселений.
Случаев заходов хищников в поселки становится больше с каждым годом: эти проблемы уже возникают на Новой Земле и в Ненецком округе, в районе поселка Варандей, где активно ведется газонефтеразработка.
Ошибки северян
В некоторых случаях в сложившейся ситуации виноваты сами люди, считает биолог и исследователь Анатолий Кочнев, который 38 лет проработал на Крайнем Севере и пережил два десятка нападений белых медведей. Как он сказал в беседе с «National Geographic Россия», одна из главных ошибок, которую допускают северяне — сами подкармливают животных, а затем не могут их прогнать.
Анатолий Кочнев
биолог и исследователь
Одной из самых известных историй, когда люди сами привлекли зверей, произошла этой зимой в ЯНАО: в январе двое медвежат пришли к Харасавэйскому месторождению, и вахтовики стали подкармливать их своими обедами. Когда медвежата, получившие клички Хара и Савэй, стали наведываться к людям регулярно, было решено вывезти их на вертолете в тундру.
Однако спустя 18 дней медвежата вернулись к вахтовикам, пройдя ради их обедов 600 километров. Это расстояние практически равно длине полуострова Ямал — она составляет 700 километров. 26 января специалисты эвакуировали медвежат от Харасавэйского месторождения в Гыданский заповедник.
Для транспортировки Хары и Савэя их обездвижили ветеринарными препаратами. Также на их телах закрепили маячки, которые теперь будут отслеживать передвижение животных в режиме реального времени.
советует Анатолий Кочнев
биолог и исследователь
Опасная планировка
Другая причина, по которой белые медведи приходят к людям, кроется в неверной планировке самих северных поселений. Как отмечает биолог, в 30-х и 40-х годах XX века, когда началось активное освоение советской Арктики, и в Заполярье стали строить поселки, ситуация с белыми медведями обстояла иначе.
Во-первых, по закону в них можно было стрелять, а во-вторых, они все-таки жили на льдах и на берег сходили редко.
«В селе, где я работаю, школа-интернат стоит прямо на берегу моря. Это именно то место, где чаще всего появляются медведи. Сейчас правильнее было бы обустроить эту школу в центре поселка, или обнести ее, а то и весь поселок специальными металлическими ограждениями. Но для этого он должен быть построен более компактно», — говорит Анатолий Кочнев.
Кроме того, многие села на севере построены возле мысов: это делалось для того, чтобы туда могли приходить и разгружаться суда. Но мысы — это одновременно и самые богатые на пищу места для медведей: там расположены колонии птиц, туда прибивает туши китов, моржей и тюленей.
Анатолий Кочнев
биолог и исследователь
Белый медведь — самый крупный наземный хищник на Земле. Его длина может достигать трех метров, а высота в холке — 130-150 сантиметров. Всего в мире обитает около 25 тысяч белых медведей, животное занесено в Красные книги Международного союза охраны природы, США, Канады, Российской Федерации.
Некоторые ученые обеспокоены, что к 2100 году из-за изменений климата белые медведи могут полностью исчезнуть с лица Земли.
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