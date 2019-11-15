Голодные шимпанзе воруют и убивают детей в Африке: к чему привело сокращение ареала

К 2018 году численность населения Уганды увеличилась до 43,7 миллионов человек по сравнению с 2,5 миллионами в 1911 году. 80% из них живет в сельской местности, и для создания новых деревень и пахотных полей люди вырубают леса.



Только за последние 25 лет страна потеряла 63% своего лесного покрова. Это отразилось на представителях фауны, среди которых – шимпанзе. На сегодняшний день в Уганде только 15% от общего объема лесных массивов подходят этим приматам для проживания. В результате они все чаще выходят к людям, и это оборачивается огромными проблемами.



Оставшись без естественной среды обитания, шимпанзе теперь используют близлежащие деревни в качестве источников пищи, собирая фрукты и разоряя фермы, где местные жители выращивают кукурузу, маниоку, кофе, сахарный тростник и другие культуры. И специалисты советуют людям не проявлять особой агрессии: в случае, если шимпанзе лишить доступа к сельскохозяйственным культурам, они начинают охотиться на детей.



Оставшись без естественных источников пищи, шимпанзе продолжают чувствовать себя хозяевами территории, которую у них отняли люди. И что самое страшное: они приходят в села и окружают дома, ожидая неосмотрительности детей и их родителей. Об этом пишет National Geographic в большом репортаже о том, как обстоят дела с обезьяньим беспределом в деревнях Уганды.



В западной части Уганды множество малышей пропало бесследно, а гибель шестерых подтверждена. Один из них погиб на глазах матери и односельчан: обезьяна утащила двухлетнего ребенка в лес, но когда люди ее догнали – у жертвы уже была оторвана рука и вспорот живот, откуда шимпанзе извлек внутренние органы, а сам похититель убежал. Мальчика повезли в больницу, но он умер по пути.



Эта трагическая ситуация является прямым следствием вторжения человека в дикую природу, и если не заняться восстановлением баланса – положение может стать еще хуже.



Узнайте, как обезьяны, даже грабя фермеров, могут быть им полезны.