Голодный барсук выкопал клад римской эпохи в Испании

По словам археологов, на северо-западе Испании благодаря усилиям голодного барсука, искавшего еду, был обнаружен клад из 209 монет римской эпохи.

Описанные как «исключительная находка», монеты были обнаружены в апреле 2021 года в пещере Ла-Куэста в Берсьо в регионе Астурия, а подробности истории изложены в статье в Journal of Prehistory and Archaeology, опубликованной в прошлом месяце Мадридским автономным университетом.

Археологи считают, что монеты были выкопаны барсуком, который искал еду во время сильной метели, парализовавшей Испанию в январе 2021 года. В то время многие животные изо всех сил пытались найти ягоды, червей или насекомых, чтобы поесть, а это несчастное млекопитающее раскопало лишь горстку несъедобных металлических дисков, которые позже были замечены местным жителем.