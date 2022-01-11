Голодный барсук выкопал клад римской эпохи в Испании

По словам археологов, на северо-западе Испании благодаря усилиям голодного барсука, искавшего еду, был обнаружен клад из 209 монет римской эпохи.
Описанные как «исключительная находка», монеты были обнаружены в апреле 2021 года в пещере Ла-Куэста в Берсьо в регионе Астурия, а подробности истории изложены в статье в Journal of Prehistory and Archaeology, опубликованной в прошлом месяце Мадридским автономным университетом.
Археологи считают, что монеты были выкопаны барсуком, который искал еду во время сильной метели, парализовавшей Испанию в январе 2021 года. В то время многие животные изо всех сил пытались найти ягоды, червей или насекомых, чтобы поесть, а это несчастное млекопитающее раскопало лишь горстку несъедобных металлических дисков, которые позже были замечены местным жителем.
Монеты были датированы III–V веками нашей эры. Большинство из них происходит из Антиохии, Константинополя и Салоников. Позже они появились в Риме и на юге Франции. Но по крайней мере одна монета была доставлена из Лондона, пишут археологи.
«Количество найденных монет, а также несомненный археологический интерес к переходу к периоду раннего средневековья делают клад, обнаруженный в Берсьо, исключительной находкой», — отмечают авторы исследования.
Исследователи заявили, что монеты, вероятно, были перемещены туда в «контексте политической нестабильности», связанной, в частности, с нападением свевов, германского народа, который вторгся в северо-западную часть Пиренейского полуострова в V веке.