Головоногий моллюск спирула впервые попал на видео и шокировал ученых

Ученые Института океана имени Шмидта исследовали Большой Барьерный риф у австралийского побережья с помощью дистанционно управляемого аппарата (ровера). Когда аппарат двигался сквозь толщу воды в сумеречной зоне на глубине около 850 метров, куда едва доходит солнечный свет, исследователи заметили в кадре камеры нечто необычное. Приблизившись и настроив камеру аппарата на плавающего поблизости морского жителя, они далеко не сразу поняли, кого им удалось повстречать. А когда поняли — не поверили своим глазам.
OMG! Ok, I don't want to get too excited...but according to several squid experts, this may be the FIRST VIDEO OF A LIVE RAM HORN SQUID! While these squid have many extinct relatives, they're the only ones left of thier kind & have a spiraling shell!— Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) October 27, 2020
🎥@SchmidtOcean #DailyJelly pic.twitter.com/0Lv6ESvYNI
Сейчас у специалистов уже не осталось сомнений: им удалось нос к носу столкнуться с головоногим моллюском спирулой (Spirula spirula) — одном из самых необычных представителей моллюсков. Спирула — животное небольшое, всего около 7 см в длину, с выпуклыми глазами. У него есть 8 коротких щупалец и два длинных, хватательных. Раковина у моллюска спирально завернута, а к брюшной ее части приближен сифон — приспособление, с помощью которого помощью регулируется плавучесть моллюска.
Этот головоногий моллюск больше похож на нелепую куклу и хотя он встречается в водах океана по всему миру, раньше никому не удавалось наблюдать за спирулой в его естественной среде обитания. Все пойманные ранее образцы изучались исключительно в лабораторных условиях и аквариумах.
«Я искал их долгое время», — сказал зоолог Майкл Веччионе, изучающий среднеглубинных кальмаров в Смитсоновском национальном музее естественной истории.
Плавники у спирулы совсем мелкие, в форме лепестков — на видео можно заметить, как они непрерывно колышутся. На заднем конце тела между плавниками у спирулы имеется довольно крупный фотофор с постоянным свечением. И вот тут-то и заключается самый удивительный аспект встречи с этим моллюском: на видео он плавает вовсе не так, как в аквариумах в неволе. В неволе спирула всегда плавал головой вниз, выставляя светящийся фотофор вверх. Это было довольно странно: обычно фотофоры используются, чтобы запутать более глубоководных хищников, которые ищут своих жертв наверху. Свет фотофора призван размыть силуэт моллюска и не стать добычей.
На видео моллюск плавает головой и щупальцами вверх, направив фотофор и плавники вниз. Это взволновало многих морских биологов, в том числе Нейджа Паскаля, изучающего спирулу в Бургундском университете во Франции. Он отметил, что видео «очень захватывающее».
«Вы уверены в том, как ориентирована съемка? Если это действительно так, то это может быть революционным открытием», — сказал Паскаль.
Мы еще многого не знаем о спируле, например, как этот вид размножается и где откладывает яйца, но то, как этот кальмар ориентируется в воде, является одним из самых интересных вопросов, и мы можем вплотную приблизиться к его разгадке. Хотя биологи не уверены, что этот головоногий всегда плавает щупальцами вверх, отснятый материал доказывает, что он проводит так по крайней мере часть своей жизни. Нам потребуется больше наблюдений, чтобы разгадать эту загадку.
Целиком посмотреть на съемку подводного ровера того знаменательного дня можно в этой трансляции (загадочного моллюска впервые замечают на 14:15).
Когда моллюск все же скрывается из поля зрения аппарата, на его месте остается заметная дымка — возможно, следы чернил, которые выпрыснул головоногий, желая скрыться от незваных гостей. «Это интересно, потому что у спирула может производить чернила, но у этого вида (как и у всех глубоководных животных) их гораздо меньше», — отмечает Веччионе.
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