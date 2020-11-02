Головоногий моллюск спирула впервые попал на видео и шокировал ученых

Сейчас у специалистов уже не осталось сомнений: им удалось нос к носу столкнуться с головоногим моллюском спирулой (Spirula spirula) — одном из самых необычных представителей моллюсков. Спирула — животное небольшое, всего около 7 см в длину, с выпуклыми глазами. У него есть 8 коротких щупалец и два длинных, хватательных. Раковина у моллюска спирально завернута, а к брюшной ее части приближен сифон — приспособление, с помощью которого помощью регулируется плавучесть моллюска.

Этот головоногий моллюск больше похож на нелепую куклу и хотя он встречается в водах океана по всему миру, раньше никому не удавалось наблюдать за спирулой в его естественной среде обитания. Все пойманные ранее образцы изучались исключительно в лабораторных условиях и аквариумах.

«Я искал их долгое время», — сказал зоолог Майкл Веччионе, изучающий среднеглубинных кальмаров в Смитсоновском национальном музее естественной истории.