Природа
Google добавила более тысячи новых снимков в Earth View
Их можно использовать в качестве обоев для рабочего стола.
Около десяти лет назад на базе проекта Google Earth (Google Планета Земля) появился сервис Earth View — возможность полюбоваться земными пейзажами с высоты в высоком качестве. В разработке сервиса используются спутниковые изображения и данные, полученные при аэрофотосъемке.
Недавно произошло крупнейшее пополнение коллекции — добавлено более тысячи новых файлов, и теперь Earth View предлагает более 2 500 фотографий с разрешением до 4K включительно. Их можно использовать в качестве обоев для рабочего стола. В галерее есть «карта цвета», позволяющая быстро найти пейзаж в нужной цветовой гамме.
Earth View
В конце 2019 года Google сообщила, что их проекты, включая Earth и Street View охватывают до 98% мест по всему миру.