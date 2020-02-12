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Природа

Google добавила более тысячи новых снимков в Earth View

Анастасия Баринова
12 февраля 2020
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Западная Австралия
Фото: Earth View
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Баку
Фото: Earth View
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Непал
Фото: Earth View
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Нидерланды
Фото: Earth View
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Исландия
Фото: Earth View
Их можно использовать в качестве обоев для рабочего стола.

Около десяти лет назад на базе проекта Google Earth (Google Планета Земля) появился сервис Earth View — возможность полюбоваться земными пейзажами с высоты в высоком качестве. В разработке сервиса используются спутниковые изображения и данные, полученные при аэрофотосъемке.

Недавно произошло крупнейшее пополнение коллекции — добавлено более тысячи новых файлов, и теперь Earth View предлагает более 2 500 фотографий с разрешением до 4K включительно. Их можно использовать в качестве обоев для рабочего стола. В галерее есть «карта цвета», позволяющая быстро найти пейзаж в нужной цветовой гамме.

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Earth View

В конце 2019 года Google сообщила, что их проекты, включая Earth и Street View охватывают до 98% мест по всему миру.