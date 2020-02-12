Google добавила более тысячи новых снимков в Earth View

Недавно произошло крупнейшее пополнение коллекции — добавлено более тысячи новых файлов, и теперь Earth View предлагает более 2 500 фотографий с разрешением до 4K включительно. Их можно использовать в качестве обоев для рабочего стола. В галерее есть «карта цвета», позволяющая быстро найти пейзаж в нужной цветовой гамме.