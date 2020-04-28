Горбатые киты кормят детенышей молоком: редкое видео

Как известно, киты отличаются от большинства других морских существ. Они млекопитающие и рожают живых детей, а затем воспитывают их, вскармливая богатым жирами молоком. Однако наблюдать за этим процессом нелегко, поскольку миграция этих животных может распространяться по всему миру.

Решить эту задачу взялись ученые из из Гавайского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов в городе Санта-Круз. Каждый год около 10 000 горбатых китов (Megaptera novaeangliae) возвращаются в теплые воды близ Гавайских островов, чтобы перезимовать и произвести на свет потомство. С января по март матери кормят своих детенышей молоком, укрепляя их перед миграцией в северные воды на богатые крилем океанские угодья.

В эти зимние месяцы матери ничем не питаются, используя только внутренние ресурсы. Исследовательская группа решила узнать, как часто кормятся детеныши китов и как долго происходит процесс кормления перед миграцией.

В своем исследовании ученые использовали неинвазивные сенсорные матрицы, включая акустические регистраторы, акселерометры, датчики давления и камеры, которые удалось прикрепить к семерым детенышам китов с помощью присосок. Команда также использовала беспилотники, чтобы наблюдать за животными с воздуха.