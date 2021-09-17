Горбатые киты служат биоиндикаторами ртутного загрязнения

Самый низкий уровень ртути оказался у криля, находящегося на дне. Однако по мере его продвижения к поверхности объем ртути рос. Рекордсменами оказались морские котики, и достаточно много ртути накопили в себе три вида буревестников. Второй по величине уровень содержания ртути среди всех проанализированных видов Южного океана был обнаружен в мышцах горбатых китов. При этом в коже и жире этих животных содержание ртути было в 100 раз ниже.

Биохимический цикл ртути в отдаленных районах Антарктики изучен еще очень плохо. Киты могут стать отличным индикатором экологической ситуации из-за их долгой жизни. Авторы нового исследования подчеркивают, что при мониторинге уровня накопления токсинов нужно учитывать разницу распределения ртути по организму этих животных: биопсия кожи даст существенно иной, заниженный результат по сравнению с данными, полученными из мышц китов.

Ранее токсичное антропогенное ртутное загрязнение было обнаружено даже в самой глубокой части океана, в Марианской впадине – на глубине более 10 километров.