Горбатый кит не смог проглотить человека, и вот почему

На прошлой неделе в интернете быстро набрала популярность новость о ловце лобстеров, которого якобы проглотил, а затем выплюнул горбатый кит. 56-летний американец Майкл Пакард нырнул в воду с водолазным снаряжением, а затем «почувствовал сильный толчок и оказался в полной темноте» – это горбатый кит случайно заглотил его во время кормежки.
По словам Пакарда, он провел в пасти кита около 30-40 секунд, в течение которых яростно сопротивлялся тому, чтобы быть проглоченным. Почувствовав дискомфорт, кит затряс головой, всплыл на поверхность и выплюнул застрявшего у него в пасти человека. Пострадавший отделался подозрением на вывих колена и в тот же день был выписан из больницы.
По словам Николы Ходжинс из британской некоммерческой организации Whale and Dolphin Conservation, хотя человек может легко уместиться в пасти кита, сам кит не сможет проглотить его исключительно по физиологическим причинам.
Все дело в том, что глотка горбатого кита (размером с человеческий кулак) может растягиваться, чтобы вместить более крупную добычу, чем обычно, однако у этого растяжения есть пределы – не более 30-38 сантиметров. В основном горбачи питаются планктоном крилем и небольшими стайными рыбами, фильтруя пищу через свой китовый ус – пластины уса состоят из прочного, но гибкого белка, называемого кератином – того же самого, из которого состоят человеческие волосы и ногти. Во время кормления кит делает большой глоток морской воды и использует китовый ус, как сито, чтобы удерживать пищу во рту и проглотить ее, выталкивая лишнюю воду через щели.
В случае с Пакардом, кит скорее «поглотил, а не проглотил» мужчину, и это был довольно травмирующий опыт как для человека, так и для кита.
Миф о том, что киты заглатывают людей довольно распространен – настолько, что многие люди считают его правдивым. Однако ученые утверждают, что ни один кит, кроме, возможно, кашалота, не может проглотить человека – поэтому если притча об Ионе во чреве кита имеет место быть, китом тем точно должен был быть кашалот, а не другой гигант океана.
В тех редких случаях, когда человек оказывается в пасти кита, это чаще всего можно объяснить случайностью – охотиться на людей китам точно не хочется.
Из 90 известных на Земле видов китов кашалоты – единственный вид, чье горло достаточно велико, чтобы быть способным технически проглотить человека. Кроме того, пищевод кашалота достаточно велик, чтобы питаться крупной добычей, такой как гигантский кальмар.
Однако столкновение человека с кашалотом крайне маловероятно. Большинство людей «никогда не получит возможности увидеть кашалота в своей жизни», – успокаивает Роб Девилль из Лондонской программы исследования китообразных зоологического общества. Хотя кашалоты широко распространены по всему миру, эти глубоководные животные живут в основном в открытом океане и регулярно проводят время на глубинах более 3 000 метров.