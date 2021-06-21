Горбатый кит не смог проглотить человека, и вот почему

На прошлой неделе в интернете быстро набрала популярность новость о ловце лобстеров, которого якобы проглотил, а затем выплюнул горбатый кит. 56-летний американец Майкл Пакард нырнул в воду с водолазным снаряжением, а затем «почувствовал сильный толчок и оказался в полной темноте» – это горбатый кит случайно заглотил его во время кормежки.

По словам Пакарда, он провел в пасти кита около 30-40 секунд, в течение которых яростно сопротивлялся тому, чтобы быть проглоченным. Почувствовав дискомфорт, кит затряс головой, всплыл на поверхность и выплюнул застрявшего у него в пасти человека. Пострадавший отделался подозрением на вывих колена и в тот же день был выписан из больницы.

По словам Николы Ходжинс из британской некоммерческой организации Whale and Dolphin Conservation, хотя человек может легко уместиться в пасти кита, сам кит не сможет проглотить его исключительно по физиологическим причинам.