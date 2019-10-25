Горные ручьи выделяют огромное количество углекислого газа

Роль горных потоков в глобальных выбросах углекислого газа ранее была фактически не изучена, поскольку ученые концентрировались на исследовании ручьёв и рек в невысоких тропических регионах и зонах умеренных широт.
Аса Хоргби из Лаборатории изучения речных экосистем и биоплёнок (SBER) Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) вместе с группой международных ученых провела первое крупномасштабное исследование выбросов углекислого газа горными потоками.
Выяснилось, что горные потоки в среднем выбрасывают больше CO2 на квадратный метр, чем потоки на более низких высотах. Отчасти уровень выбросов выше из-за дополнительной турбулентности и скорости.
Хотя эти потоки составляют лишь 5% площади поверхности всех рек, на их долю приходится от 10% до 30% речных выбросов CO2. Исследовательская группа использовала результаты своих коллег, опубликованных в феврале 2019 года в Nature Geoscience. Из них следует, что скорость газообмена в горных потоках в 100 раз выше, чем считалось ранее.
По словам Баттина, долгосрочный мониторинг выбросов углерода в горных реках имеет решающее значение для понимания того, как изменение климата влияет на их биогеохимию.