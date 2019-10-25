Горные ручьи выделяют огромное количество углекислого газа

Роль горных потоков в глобальных выбросах углекислого газа ранее была фактически не изучена, поскольку ученые концентрировались на исследовании ручьёв и рек в невысоких тропических регионах и зонах умеренных широт.

Аса Хоргби из Лаборатории изучения речных экосистем и биоплёнок (SBER) Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) вместе с группой международных ученых провела первое крупномасштабное исследование выбросов углекислого газа горными потоками.