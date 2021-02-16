Городские мыши оказались умнее деревенских собратьев

Новое исследование показывает, что мыши, живущие в городских районах, умнее грызунов, живущих в сельской местности. Эксперты считают, что у уличных мышей улучшились способности решать проблемы, потому что их сосуществование с людьми в городах заставило их стать более смекалистыми.

Исследователи из Постдамского университета и Института эволюционной биологии им. Макса Планка отловили 14 мышей на улицах Берлина и еще 17 в сельской местности.

Авторы работы поставили перед грызунами несколько задач. В ходе одной из них мыши должны были добыть еду в домике из конструктора Lego, но перед этим нужно было догадаться, как попасть туда. Во втором эксперименте мыши должны были открыть металлическую крышку пластиковой коробки и получить награду.

Ученые отметили, что городские мыши оказались умнее и демонстрировали лучшую способность преодолевать препятствия, а сельские грызуны были более решительными и проявляли большую настойчивость.