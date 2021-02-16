Городские мыши оказались умнее деревенских собратьев

Новое исследование показывает, что мыши, живущие в городских районах, умнее грызунов, живущих в сельской местности. Эксперты считают, что у уличных мышей улучшились способности решать проблемы, потому что их сосуществование с людьми в городах заставило их стать более смекалистыми.
Исследователи из Постдамского университета и Института эволюционной биологии им. Макса Планка отловили 14 мышей на улицах Берлина и еще 17 в сельской местности.
Авторы работы поставили перед грызунами несколько задач. В ходе одной из них мыши должны были добыть еду в домике из конструктора Lego, но перед этим нужно было догадаться, как попасть туда. Во втором эксперименте мыши должны были открыть металлическую крышку пластиковой коробки и получить награду.
Ученые отметили, что городские мыши оказались умнее и демонстрировали лучшую способность преодолевать препятствия, а сельские грызуны были более решительными и проявляли большую настойчивость.
Исследователи предполагают, что в городских условиях у мышей больше альтернатив и нет необходимости задерживаться на слишком сложной задаче, чтобы добыть себе пищу. Тогда как для мышей, живущих за пределами города, возможности для пропитания ограничены, поэтому важно максимально использовать каждую из них, когда она предоставляется.
«Если потратить слишком много времени на попытки получить один предмет, это приведет к более высокой стоимости упущенной возможности по сравнению с сельскими местами обитания, где источники пищи могут быть неравномерно распределены в пространстве или времени, что делает упорство более выгодным», — пишут авторы работы.
Тем не менее, именно городские мыши продемонстрировали лучший результат, решив задачи в 77% случаев против 52% у сельских грызунов.
Ученые связывают это с тем, что жизнь в городской среде ставит перед грызунами более сложные и вариативные задачи, решение которых постепенно входит в арсенал этих грызунов.