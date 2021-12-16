Госдума приняла поправки в закон о вылове морских млекопитающих

Вместе с тем закон не поможет в борьбе с «китовыми тюрьмами»: промышленный и прибрежный вылов китообразных не ведется в стране с 1987 года, а отдельный запрет на вылов дельфинов и китов для развлекательных центров в документе не появился. На его введении ранее настаивали депутаты Светлана Бессараб и Владимир Бурматов, говоря о том, что китообразным с высокоразвитым интеллектом и социальными связями трудно жить в неволе. Однако в профильном комитете такой подход не поддержали, считая, что в первую очередь нужно заняться ужесточением условий лицензирования для дельфинариев и океанариумов, а также правил содержания в них животных.

Светлана Бессараб считает, что поправки были отклонены из‑за того, что в законе «о рыболовстве» учебные и культурно-просветительские цели идут под одним пунктом, то есть в соответствии с законом, они неделимы. Депутаты предложили новый документ, разделяющий эти понятия. Это оставит возможность вылова животных «для учебных задач», но запретит использовать китов и дельфинов для «культурно-просветительских целей». «Будем добиваться принятия отдельного закона, защищающего морских млекопитающих от "культурно-просветительского“ вылова, в котором нет ни культуры, ни просвещения, а есть только циничный бизнес», — сообщил Бурматов в своих соцсетях.