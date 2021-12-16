Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Госдума приняла поправки в закон о вылове морских млекопитающих

Анастасия Баринова
16 декабря 2021
whale-2193356_1280.jpg
Фото: Pixabay
При этом запрет на вылов животных для дельфинариумов и океанариумов в законе не появился.

15 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство в части регулирования вылова морских млекопитающих. Законом установлен запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных.

Еще на этапе второго чтения перечень морских животных был расширен: вместо прямого указания на отдельные виды в документе используется общий термин «китообразные». Таким образом, промышленный лов будет запрещен в отношении всех видов дельфинов и китов, включая кашалотов, нарвалов, белух, косаток, морских свиней и других представителей фауны.

0001.jpg
Читайте такжеРоссийское правительство предложило ввести запрет на вылов китов и дельфинов

Вместе с тем закон не поможет в борьбе с «китовыми тюрьмами»: промышленный и прибрежный вылов китообразных не ведется в стране с 1987 года, а отдельный запрет на вылов дельфинов и китов для развлекательных центров в документе не появился. На его введении ранее настаивали депутаты Светлана Бессараб и Владимир Бурматов, говоря о том, что китообразным с высокоразвитым интеллектом и социальными связями трудно жить в неволе. Однако в профильном комитете такой подход не поддержали, считая, что в первую очередь нужно заняться ужесточением условий лицензирования для дельфинариев и океанариумов, а также правил содержания в них животных.

Светлана Бессараб считает, что поправки были отклонены из‑за того, что в законе «о рыболовстве» учебные и культурно-просветительские цели идут под одним пунктом, то есть в соответствии с законом, они неделимы. Депутаты предложили новый документ, разделяющий эти понятия. Это оставит возможность вылова животных «для учебных задач», но запретит использовать китов и дельфинов для «культурно-просветительских целей». «Будем добиваться принятия отдельного закона, защищающего морских млекопитающих от "культурно-просветительского“ вылова, в котором нет ни культуры, ни просвещения, а есть только циничный бизнес», — сообщил Бурматов в своих соцсетях.

Ведущий эксперт «Гринпис» Оганес Таргулян добавляет, что в такой формулировке законопроект будет полезен.

«Надеемся, он станет реальной защитой от новых “китовых тюрем”. Жаль, что запрет не распространяется на учебные цели. Не очень понятно, для чего могут быть нужны киты и дельфины в учебных заведениях. Надеемся, это не станет лазейкой для дельфинариев, которые начнут срочно получать лицензии как “учебные центры”».

Узнайте о том, что происходит в «китовых тюрьмах».

рекомендации
Звезда

ASUS сделал удобный ноутбук для фотографов

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Дрезден

Как провести длинные выходные в Дрездене и окрестностях

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц