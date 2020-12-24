Госдума приняла закон, запрещающий изымать земли нацпарков

23 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, сохраняющий целостность земель национальных парков. Он запрещает изымать земли природоохранных территорий.

Первоначальная версия законопроекта разрешала Правительству РФ изменять границы нацпарков. Против такой версии выступили экологи и различные общественные организации. Greenpeace запустил петицию с просьбой изменить формулировки закона, которая уже набрала 114 тысяч подписей.

Одновременно с этим законопроект предусматривает разрешение приватизации земель национальных парков. Примерно 2 миллиона человек проживают в границах территорий, охраняемых на федеральном уровне, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Среди них особая категория — национальные парки, в 27 из них расположено 923 населенных пункта и проживает почти 371 000 человек.