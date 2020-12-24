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Природа

Госдума приняла закон, запрещающий изымать земли нацпарков

National Geographic Россия
24 декабря 2020
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Гужовская водяная мельница на Левусозере, Кенозерский нацпарк
Фото: Wikimedia Commons
Гражданам, проживающим на территории заповедников, разрешили приватизировать землю.

23 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, сохраняющий целостность земель национальных парков. Он запрещает изымать земли природоохранных территорий.

Первоначальная версия законопроекта разрешала Правительству РФ изменять границы нацпарков. Против такой версии выступили экологи и различные общественные организации. Greenpeace запустил петицию с просьбой изменить формулировки закона, которая уже набрала 114 тысяч подписей.

Одновременно с этим законопроект предусматривает разрешение приватизации земель национальных парков. Примерно 2 миллиона человек проживают в границах территорий, охраняемых на федеральном уровне, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Среди них особая категория — национальные парки, в 27 из них расположено 923 населенных пункта и проживает почти 371 000 человек.

«Для многих россиян считается нормальным владеть землей, на которой стоят их дома, заводить огороды, ремонтировать дома. Однако те, кто живет в населенных пунктах на территориях нацпарков, не могут приватизировать свои земли, продавать их, передавать по наследству. Они часто даже не могут вскопать собственный огород, не став нарушителем закона», — Николай Николаев, глава профильного думского комитета.

Закон вступит в силу со следующего года.

«Мы приветствуем принятие этого закона. Он не только сохраняет запрет на изъятие земель национальных парков, но и поможет решить основные проблемы граждан, проживающих в национальных парках, и снимет серьезную социальную напряженность, которая имеет место в некоторых из них», — отметил Михаил Крейндлин, руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям.

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