Госдума приняла закон, запрещающий изымать земли нацпарков
23 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, сохраняющий целостность земель национальных парков. Он запрещает изымать земли природоохранных территорий.
Первоначальная версия законопроекта разрешала Правительству РФ изменять границы нацпарков. Против такой версии выступили экологи и различные общественные организации. Greenpeace запустил петицию с просьбой изменить формулировки закона, которая уже набрала 114 тысяч подписей.
Одновременно с этим законопроект предусматривает разрешение приватизации земель национальных парков. Примерно 2 миллиона человек проживают в границах территорий, охраняемых на федеральном уровне, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Среди них особая категория — национальные парки, в 27 из них расположено 923 населенных пункта и проживает почти 371 000 человек.
Закон вступит в силу со следующего года.
«Мы приветствуем принятие этого закона. Он не только сохраняет запрет на изъятие земель национальных парков, но и поможет решить основные проблемы граждан, проживающих в национальных парках, и снимет серьезную социальную напряженность, которая имеет место в некоторых из них», — отметил Михаил Крейндлин, руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям.
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